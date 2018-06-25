«الجوجيتسو» يكشف برنامج «أبوظبي غراند سلام»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

كشف اتحاد الجوجيتسو، النقاب عن الجدول الزمني لسلسلة جولات أبوظبي غراند سلام في الموسم الجديد، والتي ستقام في 5 مدن بأربع قارات حول العالم، هي طوكيو ولوس أنجلوس وريو دي جانيرو وأبوظبي ولندن، وعلى جوائز مالية قدرها 800 ألف دولار، للاعبين أصحاب المراكز الأولى، وأفضل الأكاديميات والأساطير في العالم، وأكد عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، أن تلك الجولات جزء من استراتيجية أبوظبي لنشر وتطوير الجوجيتسو في الدولة وحول العالم، مشيراً إلى أن البطولة بدأت قوية في عام 2015، لتستمر وتتوسع، حتى أصبحت أقوى بطولة بنظام الجولات في العالم، وذلك من خلال أعداد المشاركين فيها، وقيمة اللاعبين المصنفين المرتبطين بها، والجماهير التي تتابعها حول العالم، والتي تقترب من الـ 11 مليون متابع، فضلاً عن التنظيم الاحترافي والتحكيم الذي يدعو نخبة من أهم الحكام في العالم لإدارة فعالياتها، بالإضافة إلى فقرات الأساطير والنجوم والمشاهير التي تتضمنها بعض الجولات.

نجاحات

وقال الهاشمي: يسعدنا مرة أخرى، أن تعود البطولة لنشاطها في النسخة الرابعة، بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها في النسخ السابقة، وسوف تكون مفتوحة لجميع الجنسيات، وسيتم إدراج أصحاب المراكز الأولى في التصنيف السنوي العالمي للدخول في سباق جائزة أبوظبي العالمية السنوية، التي تقام على هامش بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في شهر أبريل من كل عام، في احتفالية السجادة الحمراء.

دعم

وبدوره، أكد فهد علي الشامسي المدير التنفيذي لاتحاد الجوجيتسو، أمين عام الاتحادين الآسيوي والدولي، أن اتحاد الإمارات، أصبح أكبر داعم لتطوير لعبة الجوجيتسو في العالم، بفضل الرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن الجولة الأولى سوف تقام في طوكيو 29 يوليو المقبل، على مدار يوم واحد، مثلما جرت عليها العادة في النسخ السابقة، وأن الجولة الثانية سوف تقام في لوس أنجلوس على مدار يومي 22 و23 سبتمبر، فيما ستكون الجولة الثالثة هي الأضخم والأطول في ريو دي جانيرو أيام 16 و17 و18 نوفمبر من العام الجاري في كاريوكا أرينا، وأن جولة أبوظبي سوف تقام في أيام 7 و8 و9 فبراير من عام 2019 بصالة مبدالة أرينا، على أن تقام الجولة الأخيرة في صالة كوبر بوكس بلندن يومي 9 و10 مارس.

« بوستر» الجولة الأولى المقررة في طوكيو

تطور

ومن جانبه، قال تاكا ماسا رئيس الاتحاد الياباني للجيوجيتسو: ساهمت سلسلة جولات أبوظبي غراند سلام، في ارتفاع شعبية اللعبة في اليابان على مدى السنوات الثلاث الماضية، واليابان التي لديها علاقة تاريخية عميقة مع فنون الدفاع عن النفس، في تطوير اللعبة بشكل احترافي، والفضل في ذلك يعود إلى أبوظبي وتجربتها الفريدة.

حدث

وأما والتر ماتوس رئيس الاتحاد البرازيلي للجوجيتسو، أكد أن أكبر حدث في البرازيل حالياً بالنسبة للعبة الجوجيتسو، هو جولة أبوظبي غراند سلام بريو دي جانيرو، وأن الجميع من عشاق هذه الرياضة، يعتبرون هذه البطولة عيد الجوجيتسو في الدولة التي تعد إحدى قلاع الجوجيتسو في العالم، مشيراً إلى أن الجوجيتسو، وبرغم تاريخها الطويل في البرازيل، وكثرة أبطال العالم منها، إلا أنها لم تجد ما يدفعها للأمام مثلما فعلت تجربة أبوظبي معها، حيث وفرت لها أفضل بيئة لتطوير مستوى أبطالها، والاستفادة من مدربيها وخبرائها بأفضل صورة، وتنظيم أقوى البطولات وأهمها في تلك الرياضة، وهو ما ساهم في تحول مشاعر أبطالها من مهمشين إلى نجوم يحتفي بهم الجميع.