«الجودو» يستعد في بودابست للبطولة الآسيوية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تغادر بعثة منتخبنا الوطني للناشئين والشباب للجودو، الدولة، بعد غد، إلى العاصمة المجرية بودابست، لإقامة معسكر إعدادي لمدة 10 أيام، في المركز الرياضي الدولي التابع للاتحاد الدولي للجودو، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس آسيا للجودو، التي ستقام في هونغ كونغ، من 12 - 16 يوليو المقبل، والتي تتخللها فترة معسكر قصير، يستغرق مدة ثلاثة أيام، ينتقل بعدها المنتخب للمشاركة في بطولة كأس آسيا الثانية المقررة في مكاو من 21 - 24 من الشهر نفسه، واعتمد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، وفد البعثة.

وتضم محمد جاسم عضو مجلس إدارة الاتحاد مشرف عام اللعبة، بجانب المدرب الياباني هاراجوتشي نويا، و8 لاعبين لفئتي الناشئين والشباب من مختلف أندية الدولة الأعضاء، وهم: خليفة الحوسني الذي يشارك في منافسات وزن 66 كغ، وأحمد الحوسني في وزن 55، ومصبح الشامسي في وزن 60، وعبد الله البلوشي في وزن تحت 60، وأحمد فيصل في وزن 50، وأحمد جاسم في وزن 55، وعيسى جميل في وزن 72، وسالم النقبي في وزن فوق وزن 90 كغ، وقدم محمد بن ثعلوب رئيس الاتحاد، شكره لرئيس وأعضاء الاتحاد الدولي للجودو، لترحيبهم باستضافة معسكر منتخب الأمل الإماراتي، وتسخير كافه متطلبات الإعداد للبعثة، بالتدريب مع كبرى المنتخبات العمرية من مختلف دول العالم، التي تعسكر حالياً في بودابست، متمنياً أن يحقق المنتخب الطموحات خلال البطولتين المقبلتين، كما حدث في البطولة الآسيوية الماضية، التي حصد خلالها العديد من الميداليات الملونة، ليحظى بشرف تكريم الدولة، ما يشكل حافزاً له خلال البطولة المقبلة.