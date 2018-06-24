مهرجان أبوظبي للشطرنج الـ25 في ضيافة «دوسيت ثاني»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اختارت اللجنة المنظمة العليا لمهرجان أبوظبي للشطرنج فندق دوسيت ثاني بأبوظبي، لاستضافة فعاليات المهرجان في نسخته الـ25، الذي يقام برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، في الفترة من 6 وحتى 16 أغسطس المقبل، ويبلغ مجموع جوائزه 75 ألف دولار.

وجاء الاختيار بعد التعاون المثمر والبناء بين نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة منظم الحدث والفندق، في النسختين السابقتين من المهرجان، ووقع العقد سهيل عبد الرحيم العوضي عضو مجلس إدارة النادي مدير المهرجان، وديزموند هاتون مدير عام فندق دوسيت ثاني أبوظبي عن الفندق.

ويكتسب المهرجان في هذه النسخة أهمية خاصة، حيث يتزامن مع عام زايد كما يحتفل خلاله النادي باليوبيل الفضي للحدث.