الزهري والشامسي مرشحان للتحكيم في آسيوية شباب اليد بعُمان

المصدر: دبي - فائز بجبوج

رشح الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، طاقمنا التحكيمي القاري والمكون من الحكمين محمد ناصر الزهري وخالد جمال الشامسي، ليكونا من بين حكام البطولة الآسيوية السادسة عشرة للشباب لكرة اليد والتي ستحتضنها مدينة صلالة بمحافظة ظفار في سلطنة عمان من 15 - 25 يوليو المقبل، والمؤهلة إلى بطولة العالم في أسبانيا العام المقبل 2019، وتشهد البطولة مشاركة 14 منتخباً آسيوياً، تم توزيعهم على أربع مجموعات في الدور التمهيدي وفق لوائح التنظيم والمسابقات للاتحاد الآسيوي لكرة اليد.

ثقة

وأبدى عبد الله الكعبي عضو اتحاد كرة اليد رئيس لجنة الحكام، سعادته باختيار الحكمين، مؤكداً ثقة القائمين على الاتحاد الآسيوي، بكفاءة ونزاهة الحكام من أبناء الإمارات، وأضاف أنها ليست المرة الأولى التي يتواجد فيها قضاة ملاعبنا في ساحات اللعبة على المستوى الخليجي والعربي والقاري وصولاً للدولي بساحات لعبة الأقوياء وبكرة اليد الشاطئية، وقال إن طاقمنا التحكيمي قد شارك خلال شهر ابريل الماضي بتحكيم مباريات كأس الاتحاد الدولي لكرة اليد والتي أقيمت بمدينة شام علم الماليزية.

اختبارات

وكشف الكعبي أن الحكمين قد خضعا لاختبارات «شتر» للياقة البدنية، خلال شهر مايو الماضي، وسيتم إقامة الاختبار الثاني لهما في 25 من الشهر الجاري ويأتي ذلك للاطمئنان على جهوزية حكامنا قبل خوض اختبار الشتر الذي تقيمه لجنة الحكام الآسيوية قبل انطلاق مباريات البطولة بمكان إقامتها في سلطنة عمان، وأضاف إن طاقمنا التحكيمي سيتوجه إلى عمان 14 يوليو القادم.

مونديال

وأشار الكعبي إلى تواجد حكمنا الدولي لكرة اليد الشاطئية، إسماعيل سالم، كمراقب فني في بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية الثامنة للرجال والسيدات والمقرر إقامتها خلال الفترة من 24 - 29 يوليو 2018 في مدينة كرزان الروسية، بعد أن تم ترشيحه من قبل لجنة الحكام والقوانين في الاتحاد الدولي لكرة اليد، إلى جانب تواجد الحكم والمحاضر صالح عاشور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي وعضو لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة اليد في معظم البطولات العربية والقارية والدولية.