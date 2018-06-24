الهاملي: الإمارات سباقة في طرح المقترحات التي تخدم أصحاب الهمم

المصدر: بون - البيان الرياضي

اختتمت أعمال اجتماعات مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية لرياضة أصحاب الهمم، والتي أقيمت بمدينة بون الألمانية برئاسة البرازيلي أندريو بارسونس وبحضور محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الإماراتية، عضو اللجنة البارالمبية الدولية.

وأشاد محمد الهاملي بالنتائج الإيجابية التي خرجت بها اللجنة البارالمبية الدولية في أعمال المجلس مؤكداً أن دولة الإمارات دائماً ما تكون سباقة في طرح المقترحات التي تخدم أصحاب الهمم.

وشهدت الاجتماعات مناقشة عدد من الموضوعات المهمة التي تخص مختلف الرياضات البارالمبية، وفقاً للخطة الاستراتيجية، حيث استعرضت تقارير اللجان العاملة واعتماد تعيين أعضاء مجلس الإدارة والاطلاع على تقارير اللجان المنظمة بما فيها الإطلاع على التقرير الختامي للألعاب الشتوية في كوريا الجنوبية والتي أقيمت في بيونغ شانغ مارس الماضي بالإضافة إلى استعدادات طوكيو 2020 وباريس 2024.

ريادة

وشدد محمد الهاملي على أن الحركة البارالمبية تنمو بشكل مطرد ومتزايد، مشيراً إلى أن اللجنة البارالمبية الدولية تشرف على 167 لجنة بارالمبية على مستوى العالم، وأصبحت بطولاتها تفرض نفسها في مناطق مختلفة بشتى أنحاء العالم. وقال: «نلاحظ مدى التطور في رياضة أصحاب الهمم في دولتنا الحبيبة، وهذا إنما يدل على الاهتمام الكبير بهذه الشريحة الفاعلة من المجتمع، ودولة الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات على مختلف الصعد، سواء على صعيد إنجازات لاعبيها الدوليين أو على مستوى تنظيمها للمحافل الدولية، حيث أعلنت اللجنة البارالمبية الدولية، استضافة الإمارات لبطولة العالم لألعاب القوى 2019، والتي من المتوقع فيها مشاركة أكثر من 1300 رياضي، لن تقتصر فيها المنافسة على ألقاب أبطال العالم فحسب، بل تمثل المحطة الختامية للرياضيين لضمان تأهلهم إلى الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

شكر

وجه محمد الهاملي الشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي الداعم الرئيسي لاتحاد رياضة أصحاب الهمم وإلى الرعاة والمؤسسات الوطنية التي ظلت تتفاعل مع أحداث رياضة أصحاب الهمم ودعم منتخباتنا الوطنية خلال الفترة الماضية.