قيادة وطنية لطائرة بني ياس في الموسم الجديد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تتجه نية شركة بني ياس للألعاب الرياضية، للتعاقد مع مدرب مواطن لقيادة الفريق الأول للكرة الطائرة للرجال في النادي الموسم المقبل، خلفاً للمدرب المصري محمد اللقاني، والذي رحل عن «السماوي»، في حين، لا تزال إدارة النادي تبحث عن لاعب أجنبي بديل للكوبي يوسفاني، والذي انتقل للعب في الدوري الكوري الجنوبي، رغم تجديد تعاقده مع بني ياس.

وعلم «البيان الرياضي»، أن يوسفاني، أجرى اتصالاً تليفونياً مع عدد من أصدقائه داخل نادي بني ياس، وأكد زيارته للنادي قريباً لإنهاء مشكلة عقده الجديد الذي وقعه مع «السماوي»، تجنباً للجوء بني ياس إلى الاتحاد الدولي للطائرة لشكوى اللاعب أوائل أغسطس المقبل، عندما يفعل النادي العقد الجديد.