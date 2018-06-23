وليّ عهد الفجيرة يشهد احتفالية اليوم العالمي لليوغا

المصدر: الفجيرة، أبوظبي - وام

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، مساء أمس بمركز المؤتمرات «ميديا بارك» في منطقة الحيل احتفالية اليوم العالمي لليوغا بحضور 500 مشارك من عشاق اللعبة.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة أهمية تشجيع الفعاليات المجتمعية الرياضية والثقافية بالإمارة التي تعكس قيم العطاء والتسامح، وأشاد سموه بالعلاقات المتميزة بين الدولة وجمهورية الهند والصداقة الوثيقة والتواصل القوي بين شعبي البلدين.

من ناحية أخرى تم الاحتفال بيوم اليوغا بحديقة أم الإمارات بأبوظبي، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومشاركة 5 آلاف شخص،وقال معاليه: اليوغا تشجعنا على اكتشاف قيم إضافية، ووزارة التسامح تدعم الفعاليات التي تعكس قيم التسامح.