عبدالكريم سعيد: بطولة كبيرة لبناء الأجسام رمضان المقبل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب العقيد عبد الكريم سعيد، رئيس الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام، عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي تحقق للمهرجان الرمضاني السنوي لمركز «وورلد جيم» والذي أقيم في منطقة الورقاء في دبي، وضم العديد من البطولات الرياضية ومنها الكرة الطائرة والقوة البدنية وشد الحبل، وأشار عبدالكريم سعيد إلى أن النجاح الذي تحقق سوف يجعل إدارة وورلد جيم تقيم مع الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام بالدولة بطولة كبيرة في رمضان المقبل، يتم رصد كل الإمكانيات التي تجعلها إحدى ضمن أهم الأحداث الرمضانية في الدولة، ووجه شكره وتقديره لإدارة وولد جيم لتنظيمها هذه التظاهرة الرياضية سنوياً والتي تعزز وترسخ مزيداً من الألفة والمحبة بين المشاركين وبأجواء تنافسية شريفة في شهر رمضان الفضيل، مؤكداً دعم الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام.

وكان مهرجان وورلد جيم قد حظي بحضور كوكبة كبيرة من القيادات الرياضية، حيث تواجد كل من الدكتور عادل فهيم نائب رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام ورئيس الاتحادين العربي والمصري ضيف شرف البطولة، وأحمد حيمور نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لبناء الأجسام، ومرشد مبارك بطل الإمارات السابق في بناء الأجسام، وبخيت سعد لاعب المنتخب الوطني ونادي الشباب السابق لكرة القدم، ولاعب الجوجيتسو حالياً، إضافة إلى حضور وليد عبد الكريم مدير البطولة والحكم الدولي في بناء الأجسام.

وتم خلال اليوم الختامي تتويج الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، وكذلك تكريم ممثلي الشركات الراعية للمهرجان وكافة المشاركين في الحدث الرياضي الرمضاني الكبير.