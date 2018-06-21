توزيع الحقائب الإدارية بألعاب «شباب الأهلي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قرر مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي دبي، في اجتماعه برئاسة محمد المري رئيس المجلس، لتوزيع المناصب الإدارية، تولي طلال الشنقيطي منصب نائب رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بالنادي، وعامر الجسمي مسؤولاً عن السلة، وماجد سلطان سليمان عن الطائرة، وماجد مصطفى أهلي عن كرة اليد، وسعد عوض المهري عن ألعاب القوى وتنس الطاولة، وعدنان العبار عن الجيوجيتسو والكاراتيه، ومنصور بوعصيبة عن الدراجات. يذكر أن المجلس، يتمتع بكافة الصلاحيات لإدارة ألعاب النادي ما عدا كرة القدم.