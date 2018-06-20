بكالوريوس في إدارة الرياضة من الجامعة الكندية بدبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أطلقت الجامعة الكندية بدبي، برنامج بكالوريوس شاملاً وجديداً، في إدارة الرياضة لمنح الطلاب، فرصة رائعة لإتقان سبل مواجهة تحديات صناعة الرياضة العالمية المزدهرة، والبرنامج يركز على النواحي العملية والإدارية لصناعة الرياضة بهدف تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات الأساسية في المحاسبة والمالية والاقتصاد والإدارة والعمليات وإدارة سلسلة التوريد والتسويق والنواحي القانونية الخاصة بالمؤسسات الرياضية، وستستمر دراسة هذا التخصص لمدة أربع سنوات (8 فصول دراسية)، وقال كريم شيلي، نائب رئيس الجامعة الكندية بدبي: أطلقنا برنامج إدارة الرياضة نظراً لأهمية الرياضة وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بأن الرياضة هي نمط الحياة وتؤثر على المجتمع تأثيراً إيجابياً إذا آمنا بفوائدها الإيجابية، وتعلمنا الرياضة الإرادة والعمل الجماعي واحترام القواعد والإنصاف مع الخصوم والتواضع.

وسيمنح التخصص في إدارة الرياضة للطلاب، فرصة فهم نواحي إدارة الرياضة وممارستها، وإعداد الطلاب لشغل المهن في عدد من الأنشطة الرياضية المهمة والمسابقات الدولية المشهورة بداية من سباقات الخيول والسيارات إلى كرة القدم والغولف والمسابقات والمعارض المقامة حالياً التي يزداد عددها في الإمارات، وأما بالنسبة للعمل في المؤسسات المالية، يتمتع خريجو برنامج الرياضة بميزة تنافسية على نظرائهم الحاصلين على درجات علمية عامة، وسيجد الخريجون فرصاً عديدة في مختلف مجالات تسويق الرياضة والمبيعات والدعاية والرعاية والإدارة وإدارة الرياضة وإدارة المرافق الرياضية وإدارة الأحداث الرياضية وإدارة العمليات والبحث والاستشارات وريادة الأعمال والشؤون المالية.