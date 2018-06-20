محمد الهاجري وريما الحلو يمثلان غولف الإمارات في «الآسياد»

المصدر: Ⅶدبي- فائز بجبوج

اعتمد اتحاد الغولف، اسمي اللاعب محمد غانم الهاجري، واللاعبة ريما محمد الحلو، لتمثيل الدولة، ضمن البعثة الرياضية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية المقرر إقامتها في مدينتي جاكرتا وبالميانغ بأندونيسيا من 18 أغسطس وحتى 2 سبتمبر المقبلين، على أن يرأس البعثة خالد مبارك الشامسي الأمين العام للاتحاد، وكان اتحاد الغولف قد وجه دعوة منذ منتصف الشهر الماضي، لجميع لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية، للانضمام إلى التجمعات الداخلية التي تقام على ملاعب أندية الدولة استعداداً للاستحقاقات المقبلة، ومن بينهم الهاجري والحلو، اللذان تم اختيارهما أخيراً للمشاركة في الألعاب الآسيوية، وهما ينتظمان حالياً في التجمعات الداخلية الممتدة حتى الشهر المقبل، موعد السفر إلى المعسكر الخارجي المقرر في مدينة فلينسي الألمانية من 8 - 22 يوليو المقبل، ويهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة، ورفع مستوى أداء اللاعبين.

دعم

وأكد عادل الزرعوني نائب رئيس اتحاد الغولف أن اعتماد اسمي الهاجري والحلو لتمثيل الدولة في استحقاق اندونيسيا، جاء استناداً على التطور المستمر في أداء اللاعبين، مشيراً إلى أنه سبق لكليهما المشاركة العام الماضي في بطولة آسيا للناشئين والشباب وسجلا نتائج جيدة، وقال: مجلس إدارة الاتحاد ووفق توجيهات الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد، حريص منذ نهاية موسم 2017-2018، على توفير كافة مقومات النجاح للاعبي ولاعبات المنتخب الوطني لكافة المراحل السنية، بإقامة تجمعات داخلية استهلت منتصف الشهر الماضي، ويتم التركيز على الجانبين البدني والمهاري، ويتبع ذلك معسكر خارجي، توضع فيه اللمسات الأخيرة قبيل خوض الاستحقاق الآسيوي.

محطة

أشار عادل الزرعوني أن المشاركة الآسيوية المقبلة، تمثل محطة هامة لكل من محمد الهاجري، وريما الحلو، لكونهما سيحملان شرف تمثيل الغولف الإماراتي أيضاً في النسخة الثالثة من دورة الألعاب الأولمبية للشباب، التي تستضيفها العاصمة الأرجنتينية بيونيس أيريس خلال الفترة من الأول وحتى 12 نوفمبر المقبل.