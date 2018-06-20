مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج 6 أغسطس

المصدر: Ⅶأبوظبي ـ البيان الرياضي

برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، يقام مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج في نسخته الـ25، الذي ينظمه نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، في الفترة من 6 - 16 أغسطس المقبل، ويبلغ مجموع جوائزه 75 ألف دولار، وسيكون باب الاشتراك مفتوحاً حتى 6 يوليو المقبل.

اجتماع

وعقدت اللجنة المنظمة العليا للمهرجان اجتماعاً أمس الأول برئاسة حسين عبد الله الخوري رئيس اللجنة المنظمة العليا، وقفت خلاله على آخر الترتيبات المتعلقة بالحدث الدولي الكبير الذي يحتفل بيوبيله الفضي في هذه النسخة التي تعد استثنائية وذات طابع خاص، خاصة أنها تقام في عام زايد، وتوجه الخوري نيابة عن أعضاء المجلس بالشكر والتقدير لسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي على رعايته الكريمة للمهرجان والتي تصادف اليوبيل الفضي اطلع المجلس على آخر الاستعدادات لاستضافة وتنظيم المهرجان، وقال حسين الخوري إن النسخة 25 لن تكون عادية بل ستكون بمثابة احتفالية خاصة طيلة أيام المهرجان الذي أصبحت له سمعة عالمية كبيرة من خلال حرص نجوم الشطرنج على التواجد فيه في كل عام، وأشار إلى أن إقامة المهرجان في عام زايد يمنحه رونقاً خاصاً.

وتقتصر المشاركة في بطولة الأساتذة الدولية، على حملة الألقاب الدولية الرفيعة وذو التصنيف الدولي أكثر من 2100 نقطة، ويشارك في البطولة حتى الآن 90 لاعباً من ابرز اللاعبين في العالم منهم خمسة لاعبين ممن تجاوز تصنيفه الرقم 2700 حيث إجمالي عدد اللاعبين الذين تجاوزوا هذا الرقم في العالم 40 لاعباً ومن أبرز المشاركين الانجليزي نيجل شورت مرشح بطولة العالم سابقاً وخسر اللقب آنذاك في لقائه مع بطل العالم كاسباروف ومن أبرز المشاركين أيضاً اللاعب الروسي الكسندر موروزوفيتش والذي سبق أن احتل الرقم 2 على مستوى العالم من حيث التصنيف، وأيضاً اللاعب المصري باسم سمير أمين والذي حصد لقب البطولة سابقاً 3 مرات إضافة لحصوله على لقب بطولة أفريقيا والعرب سنوات عديدة، فيما أكد 43 استاذاً دولياً كبيراً مشاركتهم بالمهرجان إضافة إلى 15 لاعباً من حملة لقب استاذ دولي كما أن هناك 6 لاعبين من حملة لقب استاذ الاتحاد الدولي.

الدول المشاركة

وأما عن أكثر الجنسيات المشاركة في بطولة الاساتذة فهناك 11 لاعباً من الهند و5 لاعبين من روسيا و5 لاعبين من أرمينيا إضافة إلى 4 لاعبين من فرنسا وثلاثة من أوكرانيا وثلاثة من رومانيا وعدة لاعبين من دول مختلفة من أسبانيا و المانيا وجورجيا واذربيجان وكازخستان واوزبكستان والفلبين، إلى جانب أشهر أبطال الدول العربية من الإمارات والكويت والبحرين والسعودية وعمان ومصر وسوريا وليبيا والمغرب وتونس ولبنان والأردن.

ويسمح بالمشاركة في البطولة المفتوحة، لجميع اللاعبين المصنفين الدوليين أقل من 2100 نقطة، بالإضافة للاعبين واللاعبات الغير مصنفين، ومن المتوقع أن يشارك في تلك البطولة، أكثر من 150 لاعباً، وتقام المنافسات بالنظام السويسري من تسع جولات وتم تحديد الزمن الإجمالي للمباراة بواقع ساعة ونصف لكل لاعب إضافة إلى 30 ثانية عن كل نقلة ملعوبة تضاف إلى زمن اللاعب، هذا ويقتصر الاشتراك في بطولة الأساتذة على اللاعبين الحاصلين على تصنيف دولي أقل من 2100 نقطة.

8

يتوزع المهرجان على 8 مستويات حيث يتضمن 7 بطولات بجانب مباراة استعراضية، كما يتوقع أن يكسر المشاركون فيه عدد اللاعبين واللاعبات الذين شاركوا في النسخة الماضية والذين بلغ عددهم 640 لاعبا ولاعبة من 59 جنسية.