الأميركي ريد يستعيد صدارة لائحة السباق إلى غولف دبي

المصدر: Ⅶدبي - البيان الرياضي

عاد الأميركي باتريك ريد مرة أخرى، إلى قمة ترتيب لائحة «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للغولف، مستفيداً من حلوله رابعاً في النسخة 118 لبطولة اميركا التي أقيمت في نادي شينيكوك للغولف في نيويورك، ويذكر أن أفضل 60 لاعباً خلال الموسم، ينالون بطاقات المشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف التي تقام على ملاعب عقارات جميرا للغولف في نوفمبر المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتشكل المحطة الختامية للجولة التي تمر سنوياً في محطاتها، بدول العالم منها بطولة أبوظبي أتش إس بي سي، وبطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك، وحصد ريد الذي يشارك في الجولتين الأوروبية والأميركية، 569,884 نقطة جعلته ينتقل إلى المركز الأول، مكان الإيطالي فرانشيسكو موليناري، رافعاً رصيده الإجمالي هذا الموسم إلى 2,785,884 نقطة في صدارة ترتيب «السباق إلى دبي».

وكان الإنجليزي تومي فليتوود حامل لقب الترتيب العام لـ«السباق إلى دبي» العام الماضي، قريباً جداً من الفوز بأول بطولة كبرى له بعد تسجيله مجموع 63 ضربة في الجولة الختامية لكنه اكتفى بالمركز الثاني خلف الأميركي بروكس كوبكا الذي احتفظ بلقب البطولة الأميركية للعام الثاني على التوالي، وكسب فليتوود 1,296,000 نقطة وهو ما جعله ينتقل من المركز الثامن إلى المركز الثاني في الترتيب بمجموع 2,467,470 نقطة لهذا الموسم، وأكمل موليناري الإيطالي المراكز الثلاثة الأولى في ترتيب «السباق إلى دبي» بعد حصوله على المركز 25 ليكسب 79,200 نقطة جعلته يتواجد في المركز الثالث بمجموع 2,344,946 نقطة.

تقدم

أنهى الإنجليزي ماثيو فيتزباتريك بطل جولة موانئ دبي العالمية 2016، البطولة الأميركية بالمركز الثاني عشر ليجمع 221,825 نقطة نقلته من المركز 24 إلى المركز 18 في ترتيب «السباق إلى دبي» بمجموع 814,820 نقطة هذا الموسم، وتشارك الإنجليزي تيريل هاتون والسويدي هنريك ستينسون المركز الثامن في البطولة ليحصل كلاهما على 361,922 نقطة،