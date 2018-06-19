الأمواج تلغي الجولة الثانية لمونديال الفورمولا2

المصدر: الدانمارك - البيان الرياضي

تسببت الأمواج العالية نتيجة الرياح الشديدة، في إلغاء السباق الرئيسي للجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، والذي كان مقرراً أول من أمس في مدينة ألبروج الدانماركية، بمشاركة 23 زورقاً تتقدمها زوارق فريق أبوظبي بطل العالم في الموسم الماضي، وكان متسابقنا راشد القمزي قد أحرز المركز الأول على زورقه «أبوظبي 1»، في منافسات أفضل زمن ضمن تلك الجولة، وليكون أول المنطلقين في السباق الرئيسي، والذي شهد مع أول دورة في المكان المحدد للتنافس، انقلاب زورق الأميركي برينت ديلارد، ومعها تم رفع العلم الأحمر لإيقاف السباق، وتشاور أعضاء اللجنة التنظيمية، في ظروف الطقس الصعبة، وزيادة سرعة الرياح وشدتها وارتفاع الأمواج، وتم اتخاذ القرار بإلغاء السباق والجولة، حفاظاً على سلامة المتسابقين بالدرجة الأولى.

وأكد ناصر الظاهري رئيس بعثة فريق أبوظبي، أن قرار الإلغاء كان سليماً وفي محله، خاصة وأن الدورة الأولى شهدت طيران زورق ديلارد وانقلابه، ونحن مع قرار الإلغاء، بالرغم من أن المركز الأول كان قريباً جداً من فريق أبوظبي لأنه أول المنطلقين، إلا أننا نقف مع قرارات الحكام واللجنة المنظمة، وسنحاول في الجولات المقبلة تحقيق أفضل النتائج والحفاظ على اللقب العالمي.

يذكر أن فريق أبوظبي يحل حالياً في المركز الرابع في الترتيب العام للبطولة، عن طريق راشد القمزي وبرصيد 9 نقاط، وتقام الجولة المقبلة من البطولة في بداية أغسطس بالنرويج، ويتصدر الترتيب العام حالياً الإيطالي ألبرتو كامبراتو برصيد 20 نقطة.