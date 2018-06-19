«دبي الرياضي» والقنصلية الهندية يحتفلان بيوم اليوغا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنظم القنصلية الهندية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي الخميس المقبل، فعاليات في حديقة زعبيل وعدة مراكز للياقة البدنية ومدارس اليوغا بمناسبة الاحتفالات العالمية السنوية الرابعة باليوم العالمي لليوغا. ومن المتوقع أن تشهد الفعاليات مشاركة الآلاف من مختلف الجنسيات والأعمار من داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما وأنها ستقام في عدة مناطق مختلفة بدبي، وسيتم توفير كافة وسائل الراحة للمشاركين في كل مكان، وتنظم الاحتفالات باليوم العالمي لليوغا بمدينة دبي للعام الرابع على التوالي بعد النجاح الكبير الذي تحقق للفعالية في الأعوام الماضية.

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: «إنه لفخر لنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص لها الريادة والسبق في استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية العالمية، لتصبح دبي منارة ومركز إشعاع للرياضة والرياضيين وتكون إحدى أهم المحطات لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية، ويحرص مجلس دبي الرياضي على استضافة الفعاليات الرياضية ذات الصدى العالي التي تشهد مشاركة واسعة من مختلف الجنسيات، وبالأخص فعاليات اليوغا التي وصل عدد المشاركين فيها لأكثر من 20 ألف مشارك من مختلف الأعمار والمستويات المهارية حتى أصبحت دبي المدينة الأكبر مشاركة على مستوى العالم في فعاليات اليوغا». وأضاف حارب: «حرص مجلس دبي الرياضي على استضافة الاحتفالات باليوم العالمي لليوغا منذ إطلاقه عام 2015، لتكون دبي هي أول مدينة في العالم تستضيف هذه الاحتفالات، وذلك لأنها تمثل الوجهة الرياضية المفضلة للرياضيين».