«الهيئة» تطلق دراسة استشراف المستقبل

المصدر: Ⅶدبي ــ البيان الرياضي

عقدت إدارة الاستراتيجية والمستقبل في الهيئة العامة للرياضة الاجتماع التحضيري الثالث الخاص بإطلاق دراسة استشراف المستقبل في المجال الرياضي. وقال راشد إبراهيم المطوع مدير الإدارة، إن دراسة استشراف المستقبل تأتي تلبية لتطلعات حكومتنا الرشيدة، وتماشيا مع المتغيرات الأخيرة في الهيئة العامة للرياضة، ومن أجل رسم مستقبل مزهر لرياضة الإمارات، واستثمار كافة الفرص الداخلية والخارجية ومواجهة كافة التحديات، ووضع الخطط الاستباقية لتحقيق متطلبات استدامة الخطط الاستراتيجية للمؤسسة بنظرة طويلة المدى تتجاوز المتعارف عليه، والعمل على توحيد الجهود لتحقيق نقلة نوعية في العمل الرياضي.

محاور

وأفاد مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل رئيس المشروع، وخريج الدفعة الأولى لاستشراف المستقبل من قبل مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن الدراسة تم الإعداد لها خلال الفترة الماضية، حيث تم وضع واعتماد كافة المحاور اللازمة لإنجاحها وترجمة كافة متطلبات المشروع ضمن خطة زمنية واضحة، حيث ستبدأ الهيئة وفريق العمل الاستراتيجي بتنفيذ لقاءات مع عدد من الاتحادات الرياضية، التي تم اختيارها بعناية من خلال معايير واضحة تلبي طموحات الهيئة في تنفيذ مستهدفات المؤشر الوطني لتحقيق الميداليات الأولمبية، حيث سيتم عقد تلك اللقاءات خلال الأسبوع المقبل مع كافة القيادات الرياضية في تلك الاتحادات الرياضية والمعنيين، لشرح متطلبات المشروع وسبل نجاحه ومن ثم سيتم جمع المعلومات والبيانات الرئيسية اللازمة وتقييم الوضع الحالي.

وأوضح رئيس المشروع بأن مخرجات المشروع ستكون إيجابية ولها أثر واضح على كافة المؤسسات الرياضية في الدولة وسيمتد أثره للمجتمع من خلال الخروج بمجموعة من السيناريوهات المستقبلية وآلية التعامل معها بطريقة علمية لتكون مدخلا للتخطيط الاستراتيجي للهيئة بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة، كما سيتم إنجاز دليل يحتوي منهجية العمل وأبرز الأدوات التي ستستخدم في استشراف المستقبل علما بأن هذا الدليل يعتبر الأول على مستوى المؤسسات الرياضية في الدولة.

توجهات

وأكد المطوع بأن المشروع سيتضمن تحديد أهم التوجهات المحلية والإقليمية والدولية (TRENDS) وإعداد مصفوفة دوافع التغيير وتحديد درجة آثارها وغموضها للعمل على دراسة تحديث منظومة مؤشرات الأداء المؤسسية الحالية ووضع مؤشرات أداء تتماشى مع طموحات الدولة مع الاعتماد على توفير مقارنات معيارية عالمية لجميع تلك المؤشرات.

تميز

يتميز المشروع بإجراء دراسة شاملة وتفصيلية، للقدرات في مجال استشراف المستقبل وتحديد نقاط القوة وفرص التحسين.