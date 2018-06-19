سوق دبي تمدد رعاية بطولة إيرلندا للغولف

المصدر: Ⅶدبي - فائز بجبوج

أعلن كولم ماكلوفلين نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في سوق دبي الحرة، عن تمديد رعاية بطولة إيرلندا المفتوحة للغولف لأربعة أعوام تمتد حتى 2022، وأشاد بالنجاح الذي حققته رعاية الشركة لهذه البطولة، وتعد بطولة سوق دبي الحرة المفتوحة في إيرلندا التي تستضيفها مؤسسة روري، وتقام هذا العام في نادي باليليفين للغولف المذهل في مقاطعة دونيجال في الفترة من 5 إلى 8 يوليو المقبل، واحدة من أكثر البطولات تطوراً على مستوى العالم.

وأضاف لقد أسهمت رعاية سوق دبي الحرة لها منذ عام 2015، في زيادة الجوائز المالية فيها من 2,5 مليون يورو لتصل إلى 7 ملايين دولار أميركي حالياً، وفي العام الماضي تم تصنيف الحدث كواحدة من 8 بطولات فقط على مستوى العالم ضمن جولات سلسلة روليكس المرموقة، في إطار الجولة الأوروبية للغولف التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي».

مؤتمر صحافي

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس في فندق جميرا كريكسايد بمنطقة القرهود بدبي، بحضور كولم ماكلوفلين، وكل من صلاح تهلك نائب أول الرئيس للاتصال المؤسسي في سوق دبي الحرة، ونيك تارات مدير مكتب الجولة الأوروبية للغولف بدبي، وشنيد السباعي نائب رئيس لشؤون التسويق في سوق دبي الحرة، والعديد من المسؤولين والمهتمين بالحدث ووسائل الإعلام.

وقال ماكلوفلين: «نحن سعداء لمواصلة علاقتنا مع بطولة إيرلندا المفتوحة سوق دبي الحرة، ونحن سعداء للغاية بنمو البطولة على مدى السنوات الأربع الماضية، وذلك بفضل دعم مضيف البطولة روري ماكلروي ومؤسسته، كما أن التغطية الإعلامية التي يفيدها هذا الحدث لعلامتنا التجارية ممتازة».

ومن المرتقب أن تلعب تشكيلة مرصعة بالنجوم على المقاطعة الواقعة في أقصى شمالي جمهورية إيرلندا، حيث سيكون الإسباني جون راهم متأهباً للدفاع عن لقبه الأول في البطولة الأوروبية، والنصر الذي وضعه على طريق النجومية العالمية، بعد هذا الإنجاز تمكن راهم من الفوز ببطولة جولة موانئ دبي العالمية، التي تقام في نهاية الموسم في عقارات جميرا للغولف.

نجوم اللعبة

وستحظى البطولة لهذا العام بمزيد من الأهمية، حيث سيتنافس أفضل لاعبي أوروبا للحصول على مكان في فريق الكابتن توماس بيور، ومنذ الحدث الأول لسلسلة رولكس للموسم، تضاعف عدد نقاط التأهل لكأس «بي إم دبليو»، ونقاط رايدر للكأس (نقاط «السباق إلى دبي» ونقاط التصنيف العالمي) بنسبة 1.5 بدلاً من 1، ومن المؤكد أن المنافسة ستكون شرسة في مقاطعة دونيجال، وينضم نجم كأس رايدر وابن دبي رافا كابريرا بيلو إلى رام في التشكيلة.

وقال نيك تارات، مدير مكتب الجولة الأوروبية في دبي: يسعدنا أن نتمكن من الإعلان عن تجديد رعاية سوق دبي الحرة لمدة أربع سنوات أخرى، وتعد سوق دبي الحرة من أنصار لعبة الغولف في مدينة دبي منذ عام 2009 في بطولة جولة موانئ دبي العالمية وأوميغا دبي ديزرت كلاسيك، ويعتبر هذا دعماً إضافياً لشراكة دبي القوية مع الجولة الأوروبية التي تشمل دعم موانئ دبي العالمية والإمارات وعقارات جميرا للغولف.

دعم

سيكون ماكلروي ومؤسسته داعماً للبطولة، بالتزامن مع سوق دبي الحرة، ومن عام 2019، سيشارك أربعة من أكثر لاعبي الغولف تقديراً في جزيرة إيرلندا.