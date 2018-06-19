الكوريتان.. المصالحة على خطى الرياضة

المصدر: Ⅶ سيول - أ ف ب

تشارك الكوريتان الجنوبية والشمالية بمنتخبات موحدة في بعض الرياضات ضمن دورة الألعاب الآسيوية «آسياد 2018» في إندونيسيا، وأصدرت الدولتان بياناً رسمياً مشتركاً، جاء فيه: «وافقت كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية على السير تحت علم واحد خلال حفلي الافتتاح والختام لدورة الألعاب الآسيوية 2018، وتشكيل منتخبات موحدة في رياضات عدة». وأكد جيون تشونغ- ريول، مسؤول الوفد الكوري الجنوبي إلى «أسياد 2018»: «الرياضة هي مطلق شرارة المصالحة بين الجنوب والشمال».

وقدمت الكوريتان أول منتخب أولمبي موحد في رياضة الهوكي على الجليد للسيدات خلال أولمبياد 2018 في بيونغ تشانغ.

وعقد مسؤولو الرياضة في الكوريتين اجتماعاً مشتركاً أخيراً، خصص لتشكيل منتخبات موحدة للمشاركة في «آسياد 2018» في إطار التقارب بينهما الذي انطلق إبان استضافة الشطر الجنوبي لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية،

وكان على جدول النقاشات، السير خلال استعراض الفرق تحت علم واحد وبمنتخبات موحدة، حسب جيون تشونغ-ريول، مسؤول الوفد الكوري الجنوبي إلى الألعاب التي تقام في مدينتي جاكرتا وباليمبانغ من 18 أغسطس إلى 2 سبتمبر المقبلين. ومن المقرر أن يتم مناقشة إقامة مباراة ودية في كرة السلة بين منتخبي البلدين وتشارك الإمارات في «آسياد 2018» على رأس 45 دولة أكدت حضورها الحدث القاري الكبير.