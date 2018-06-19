الحظ يعاند «الفيكتوري» في مياه نهر التايمز

المصدر: Ⅶلندن - البيان الرياضي

عاند الحظ فريق الفيكتوري تيم في السباق الرئيسي لجائزة لندن الكبرى لزوارق الفورمولا1 في الجولة الثانية من بطولة العالم التي شهد أحداثها المثيرة نهر التايمز بالعاصمة البريطانية لندن، وشكل كورس ومسار السباق تحدياً صعباً لجميع المشاركين في وجود ثلاث عوامات مائية تمتد إلى مسافة 1720م، خاصة بعد تعديل نظام الانطلاقة وزيادة عدد اللفات لتصل إلى 54 لفة، وعانى ممثلو مؤسسة «الفيكتوري تيم»، زورقا فيكتوري 1 بقيادة الإيطالي أليكس كاريلا وفيكتوري 3 بقيادة أحمد الهاملي الكثير من الصعاب خلال مراحل السباق بسبب ضيق المسار مما أدى إلى إحداث تلف بسيط في الزورقين، وخاصة زورق فيكتوري 1، والذي تفاقمت مشكلاته بعد تهشم مقدمة الزورق، وبالتالي اختلال توازنه في اللفات.

وكان زورق فيكتوري 1 بقيادة كاريلا، والذي انطلق رابعاً محتفظاً بحظوظه في المنافسة منذ اللفة الأولى وحتى اللفة الخامسة والثلاثين والتي شهدت انقلاب الزورق بسبب فقدان الزورق لتوازنه عند اللفة العريضة وخروج قائده سليماً، ليندب كاريلا حظه، حيث كان في طريقه للمنافسة على المراكز الأولى، ولم يكن حظ بطلنا أحمد الهاملي قائد زورق فيكتوري 3 أفضل من زميله كاريلا، حيث عانى منذ البداية بسبب احتكاك مع أحد الزوارق المنافسة، وأكمل المنافسة بهدف الحصول على النقاط، واكتفى بالمركز الثامن في الترتيب العام ليضيف 3 نقاط جديدة عززت موقفه في الترتيب العام ليصبح 8 نقاط في المركز السابع خلف زميله كاريلا، والذي يحتل المركز السادس برصيد 9 نقاط.

تألق

وسجل أحمد الفهيم قائد زورق «فيكتوري 3»، في منافسات الجائزة العالمية للزوارق السريعة «أف 4 أس»، والتي تقام جنباً إلى جنب مع منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق فورمولا1، تألقاً لافتاً في ثاني ظهور لبطلنا الشاب في هذه المنافسات بعد مشاركته الأولى في البرتغال، واستطاع بطلنا أن يصعد لمنصة التتويج للمرة الأولى في البطولة العالمية، محققاً المركز الثالث في الترتيب العام، بعدما أبلى بلاءً جيداً في المنافسات التي جمعته مع 8 زوارق ليبدأ أولى خطوات المجد في هذه البطولة، بعد سجل رياضي حافل في البطولات البحرية عبر رياضة الدراجات المائية، وأيضاً الراليات الصحراوية مع السيارات والدراجات النارية والدفع الرباعي، ومنح هذا الانتصار بطلنا أحمد الفهيم دفعة معنوية كبيرة في سبيل المضي قدماً نحو مشوار المنافسة على البطولة العالمية، بعد أن ارتقى إلى المركز السادس في الترتيب العام رافعاً رصيده إلى 30 نقطة.

وأبدى حريز المر محمد بن حرير رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم سعادته الكبيرة بالنجاح الذي حققه بطلنا أحمد الفهيم في منافسات «أف 4 أس»، وحصوله على المركز الثالث في الترتيب العام في ثاني ظهور له في المنافسة العالمية، وأكد أن مجلس الإدارة ينتظر من الفهيم الكثير في المراحل المقبلة والمنافسة بقوة على اللقب العالمي، منوهاً إلى أنه يملك الموهبة التي تؤهله لتحقيق الكثير من النجاحات مستقبلاً.

ظروف

قال حريز المر عن نتائج فريق الفيكتوري في منافسات الفورمولا1 بجائزة لندن: النتائج طيبة وإيجابية نظراً للظروف الصعبة التي شهدها السباق الرئيسي وخروج نصف عدد الزوارق لأسباب مختلفة، ومنها زورقا الفيكتوري 1 و3 تعرضا لحالات خاصة منعت المتسابقين من إكمال مشوارهما، وبالتالي إنهاء المنافسة في مراكز المقدمة.