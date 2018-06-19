فريق أبوظبي يحافظ على وصافة العالم

المصدر: Ⅶلندن - البيان الرياضي

حافظ نجم فريق أبوظبي ثاني القمزي، على وصافة بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، مع نهاية جولتها الثانية والتي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن، بعد أن حل رابعاً في السباق الرئيسي للجولة الذي أقيم أول من أمس، على مياه نهر التايمز، وشهد أحداثاً متقلبة في أحد أكثر سباقات الموسم إثارة، ووصل القمزي بزورق رقم 5 إلى النقطة 24 في الترتيب العام للبطولة بعد جولتي البرتغال وبريطانيا، ويبقي على حظوظ الفريق الإماراتي قوية جداً في المنافسة على لقب البطولة والحفاظ عليه للموسم الثاني على التوالي، وكان القمزي قد انطلق من المركز الثالث عشر وفقاً لترتيبه في سباق الزمن، وتمكن من الوصول للمركز الرابع، وخطف تسعة مراكز في مشهد عكس قدرات وقوة البطل الإماراتي وتفوقه، وكان لقب الجولة قد ذهب لمصلحة السويدي إريك ستارك، وحل ثانياً الفرنسي فيليب شيب ممثل الفريق الصيني وثالثاً مواطنه مورين بيتر.

اصطدام

وكان السباق والذي أكمل 54 دورة، قد بدأ بقوة بمشاركة عشرين زورقاً، وفي الدورة التاسعة تعرض زورق «أبوظبي 6» بقيادة شون تورنتي إلى موجة غمرت الزورق، ليصطدم بإحدى البويات في المسار ويخرج من السباق، وليرفع العلم الأصفر، معلناً تخفيف حدة الزوارق من أجل استبدال البوابة الهوائية، ويستمر رفع العلم الأصفر لعدة دورات قبل أن يرفع العلم الأخضر مجدداً، ومع استمرار الدورات وتعرض بعض الزوارق للانقلاب في المسار، يتقدم القمزي إلى المركز الرابع، ويحاول التقدم للأمام أكثر، لكن رفع العلم الشطرنجي معلناً انتهاء أحد أكثر سباقات الموسم صعوبة.

وهنأ سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي، البطل ثاني القمزي على الانجاز الذي حققه بالرغم من صعوبة السباق والمسار، وأكد أن ما حدث في المنافسة لم يكن سهلاً، حيث حقق القمزي تفوقاً كبيراً بكل المقاييس والمعايير الرياضية خاصة وأنه انطلق من المركز الثالث عشر وتقدم تسعة مراكز دفعة واحدة، وإحراز تسع نقاط في هذه الجولة والحفاظ على وصافة بطولة العالم، وكنا نأمل بقاء شون تورنتي في المنافسة والصدارة، ولكن تعرض زورقه لاصطدام خفيف حال دون إكمال الطموحات المنشودة لفريقنا.

وقال الرميثي: سيكون أمامنا فرصة من أجل التعويض وبقوة في الجولة القادمة بعد أيام قليلة وهي الجولة التي ستقام في مدينة إيفيان الفرنسية، كوادرنا قوية وفريقنا قادر ومؤهل على إحراز المراكز الأولى والبقاء في صلب المنافسة خاصة مع التجهيز القوي لفريقنا دوماً، وما صادفنا في سباق لندن، كان حظاً سيئاً بسبب صغر المسار والذي سبب ازدحاماً أمام كل الزوارق، وصعب من مهمة التجاوز كثيراً بين المشاركين.

منافسات «أف 4 أس»

بقي متسابق فريق أبوظبي محمد المحيربي في المركز الثاني ووصافة العالم لفئة الفورمولا «أف 4 أس»، مع نهاية الجولة الثانية من البطولة العالمية، برصيد 39 نقطة خلف المتصدر حالياً الألماني ماكس ستيلز ورصيده 54 نقطة، وكان المحيربي قد تعرض لانقلاب زورقه في المرحلة الثانية من الجولة الثانية للبطولة حيث كان في مقدوره إحراز نقاط أكثر ولكن حال انقلاب زورقه دون ذلك، ومن المقرر أن يستأنف المحيربي المنافسة في الجولة بعد القادمة من خلال منافسات الفورمولا4، حيث لن تقام الجولة الثالثة من البطولة، وستنتقل إلى الجولة التي تليها في الصين.

صدارة

مع نهاية الجولة الثانية من البطولة تصدر الترتيب العام للبطولة، الفرنسي فيليب شيب برصيد 27 نقطة، ويحل ثانياً ثاني القمزي 24 نقطة، وثالثاً شون تورنتي 20 نقطة، ويشاركه في نفس الرصيد السويدي إيرك ستارك.