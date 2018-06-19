البدواوي : سأعتذر عن عضوية «الطائرة»

المصدر: Ⅶدبي - إيهاب زهدي

أعلن حيي حسن خميس البدواوي رئيس قطاع الألعاب الرياضية بنادي حتا، عن نيته تقديم اعتذار كتابي عن استمرار عضويته في اتحاد الكرة الطائرة، والعمل في منصبي رئيس لجنة الحكام والمدير المالي، تنفيذاً للائحة الهيئة العامة للرياضة، والتي تمنع الجمع بين منصبين، وذلك خلال أول اجتماع يعقد لمجلس إدارة اتحاد الطائرة، والمنتظر أن يكون أواخر يونيو الجاري.

وقال حيي: «أنوي التقدم باعتذار رسمي، وتقديم خطاب شكر إلى اتحاد الطائرة، على فترة العمل طوال السنوات الست الماضية، وذلك حتى أرفع الحرج عن الجميع، وتنفيذاً للائحة الهيئة العامة للرياضة، وأتمنى التوفيق لمجلس إدارة الاتحاد في الفترة المقبلة، والتوفيق لمن يخلفني في عضوية المجلس، وفي تولي ما كنت أقوم به من أعمال».

سنوات جميلة

وأكمل حيي: «عشت سنوات جميلة مع أسرة الطائرة بالدولة، واستفدت كثيراً من فترة العمل تلك، ووجدت من الجميع كل التعاون والمساندة للقيام بما كلفت به من أعمال، وأشكر أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بقيادة يوسف الملا رئيس اتحاد الطائرة، على سنوات العمل الماضية، والآن أنا مطالب بالتركيز على المرحلة المقبلة من مسيرتي مع العمل الرياضي، وأتمنى أن أوفق في قيادة الألعاب الرياضية بنادي حتا، إلى المزيد من التفوق والإنجازات».

وكشف رئيس قطاع الألعاب الرياضية بنادي حتا، عن أن عقد أول اجتماع لمجلس إدارة القطاع سيكون في نادي حتا اليوم، بحضور كل من علي محمد عبد الله البدواوي نائب الرئيس، والعضو عيسى راشد البدواوي، لمناقشة مستقبل الألعاب الرياضية في نادي حتا، وسط طموحات بتطور كبير في هذا القطاع بالنادي.

أوضح حيي: «لدينا في حتا، لعبتان رياضتان فقط هما الكرة الطائرة وألعاب القوى، وندرس خلال اجتماع اليوم، إمكانية إضافة لعبة أو لعبتين جديدتين خلال الموسم المقبل فقط، مع إمكانية زيادة الألعاب الممارسة في المواسم التالية، وفق الميزانية المتاحة، والمستويات والنتائج التي تتحقق، ومدى إقبال أبناء حتا على ممارسة الألعاب الجديدة».

زاد حيي: «نفكر أولاً في اختيار ألعاب غير مكلفة مالياً كثيراً، خاصة وأن ميزانية الموسم المقبل تم اعتمادها بالفعل، ومن الصعب التغيير فيها، وبالتالي نحتاج إلى ألعاب تتماشى مع ذلك، ومنها على سبيل المثال، الشطرنج وكرة الطاولة والكاراتيه، وكذلك لعبة الجوجيتسو، والتي تحقق قفزات هائلة من التطور عاماً بعد عام، بفضل الدعم الكبير الذي تلقاه من اتحاد الجوجيتسو، حتى باتت اللعبة الأكثر انتشاراً وجماهيرية بعد كرة القدم في الدولة خلال السنوات الأخيرة».

نجاح

أكد حيي أنه سيبذل قصارى جهده وزملاؤه في قطاع الألعاب الرياضية بنادي حتا، للوصول بالقطاع إلى أقصى درجات النجاح.