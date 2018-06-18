«فيكتوري 1» يتصدر «الزمن» في مونديال الفورمولا1

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

اعتلى زورق «فيكتوري1»، بقيادة الإيطالي أليكس كاريلا، صدارة الترتيب العام لمنافسات سباق أفضل زمن في بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، المقامة في نهر التايمز بالعاصمة البريطانية لندن، بعد أن تمكن الزورق الأزرق من احتلال المركز الثالث في تصفيات السرعة ضمن الجولة الثانية، ليضيف قائد زورق فيكتوري 1 كاريلا، 12 نقطة جديدة، وأصبح أول المنطلقين في السباق الرئيسي المرتقب على لقب الجولة العالمية، والذي أقيم أمس، وليعزز كاريلا موقفه في صدارة الترتيب العام برصيد 24 نقطة، متقدماً من المركز الثالث إلى الصدارة، مؤكداً قدرات الزورق الجديد، والذي يعتبر فخر الصناعة الوطنية من إنتاج مؤسسة الفيكتوري تيم في دبي، وذلك في ثاني ظهور له بالبطولة العالمية.

تفوقوسجل زورق «فيكتوري1»، زمناً رائعاً في المرحلة الحاسمة، قاطعاً مسافة كورس السباق، والتي وصل طولها إلى 1720م، في زمن قدره 38:15 ثانية ليحل ثالثاً خلف المتصدر المتسابق السويدي أريك ستارك قائد زورق مافبريك 74 وصاحب المركز الثاني الفرنسي فليبي شيب قائد زورق «شينيزن 7» الصيني، وفي باقي المراكز جاء الفرنسي بيتر مورين «شينيزين 8»، رابعاً، ثم السويدي أدين أريك بزورق «السويد 15» خامساً، والبولندي باتريك مارسزليك «الإمارات 51» سادساً، وفرانسيشكو كانتدو قائد زورق «بلازي 37» سابعاً، والأميركي شون تورنتي قائد زورق «أبوظبي 6» في المركز الثامن، وأحمد الهاملي قائد زورق «فيكتوري 3» تاسعاً.

صدارة

وتقدم زورق فيكتوري 1 بقيادة أليكس كاريلا على جميع المنافسين في صدارة الترتيب العام، ومن بينهم الفرنسي المخضرم فليبي شيب بطل العالم موسمي 2015 و2016 قائد زورق شينيزين 7، والذي يحتل المركز الثاني برصيد 22 نقطة، والمتسابقين أريك ستارك قائد الزورق 74، والأميركي شون تورنتي قائد زورق أبوظبي 6 ولكليهما 20 نقطة في المركزين الثالث والرابع.

سعادة

وأبدى بطل العالم 4 مرات المتسابق الإيطالي أليكس كاريلا قائد زورق فيكتوري 1 رضاءه التام عن أداء الزورق والنتائج التي تحققت في اليومين الأول والثاني من عمر منافسات جائزة لندن الكبرى ضمن الجولة الثانية من بطولة العالم، منوهاً إلى أن طبيعة الكورس اختلفت كثيراً عن السباقات الماضية التي خاضها في المواسم الماضية مما شكل تحدياً خاصاً له وأيضاً لباقي المتسابقين، وقال إن الحصول على المركز الثالث في ظل هذه الظروف أمر جيد وسط تقارب المستويات بين جميع المشاركين.

«أف 4 أس»

وعلى جانب آخر، احتل بطلنا أحمد الفهيم قائد زورق «فيكتوري 3»، المركز الخامس في الترتيب العام للسباق الأول في منافسات الجائزة العالمية للزوارق السريعة «أف 4 أس»، والذي جرت أحداثه أول من أمس، ضمن فعاليات جائزة لندن 2018، وشهد السباق الأول توقفات عدة بسبب انقلاب ثلاثة زوارق في مراحل مختلفة من عمر المنافسة، والتي جمعت 8 زوارق ليضيف 7 نقاط إلى رصيده قبل موعد السباق الثاني، والذي جرت أحداثه يوم أمس مع ختام منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم.

دعم

أشاد بطل العالم 4 مرات، الإيطالي أليكس كاريلا قائد زورق «فيكتوري 1» بالإمكانيات التي توفرها له مؤسسة الفيكتوري تيم من أجل المضي قدماً في مشوار البطولة العالمية، والدعم الكبير من قبل مجلس إدارة النادي والجهاز الفني بقيادة البطل العالمي السابق الأميركي سكوت جيلمان وأيضاً زميله بالفريق بطلنا أحمد الهاملي.