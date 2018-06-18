القمزي الأسرع في بطولة العالم لزوارق الفورمولا2

المصدر: الدنمارك ـ البيان الرياضي

حقق زورق «أبوظبي 1»، بقيادة راشد القمزي، المركز الأول والزمن الأفضل في منافسات سباق السرعة، ضمن مجريات الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، والمقامة حالياً في مدينة البروج الدنماركية، وسجل القمزي الرقم الصعب وهو 48.25 ثانية، وسط مشاركة 23 زورقاً من مختلف أنحاء العالم، وجدوا بمنافسات الجولة العالمية الثانية، متفوقاً على الجميع، منذ بداية السباق وضمن القمزي بذلك، انطلاقة جيدة في السباق الرئيس والختامي للجولة، بما يمنحه حظوظاً كبيرة جداً في التفوق والوصول إلى منصة التتويج، في السباق الختامي للجولة، وحصد المزيد من النقاط في مشوار الدفاع عن لقب البطولة الذي يحمله فريق أبوظبي من الموسم الماضي.

وكانت تصفيات السرعة، قد بدأت بمشاركة 23 زورقاً من البداية، وتقلص عددها لاحقاً إلى خمسة عشر زورقاً في التصفية الثانية، ثم الانتقال إلى التصفيات الثالثة والنهائية، والتي ضمت عشرة زوارق، سجل من خلالها راشد القمزي أفضل زمن، في حين ينطلق راشد الطاير قائد زورق أبوظبي 35 من المركز العاشر ضمن المنافسة، بعد أن تعرضه لعطل بسيط في سباق الزمن.

وأكد القمزي استعداده التام كي يكمل مشوار التفوق في السباق الرئيس للجولة خاصة بعد الدفعة المعنوية الكبيرة التي بدأ بها الجولة بإحراز لقب أفضل زمن. والجدير بالذكر أن السباق الرئيسي سيشهد مشاركة 20 زورقاً فقط كما تقضي قوانين المنافسة والبطولة العالمية.