أبطال الإمارات يخوضون السباق الرئيس لمونديال الفورمولا 1

يخوض فريقا فيكتوري وأبوظبي اليوم السباق الرئيس للجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 على مياه نهر التايمز في لندن، بمشاركة 20 زورقاً، ويحمل فريق أبوظبي اللقب العالمي ويتصدر حالياً الترتيب العام بعد فوزه بالجولة الأولى في البرتغال، بينما تأمل مؤسسة فيكتوري تيم في تحقيق أفضل النتائج والحصول على أول لقب عالمي في تلك النسخة، ومن المقرر أن تبدأ المنافسة اليوم مع اجتماع المتسابقين في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً بتوقيت لندن، وبعدها تتواصل الفقرات المختلفة حتى لحظة إقامة السباق الرئيس المرتقب في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت الإمارات.

حلم مشروع

ويستأنف فريق أبوظبي مغامرة الحفاظ على لقب البطولة، من خلال ثانية جولاتها اليوم، خصوصاً أن الفريق قد أنهى المرحلة الأولى في البرتغال في المركزين الأول والثاني عن طريق زورقيه «أبوظبي 6» بقيادة شون تورنتي و«أبوظبي 5» بقيادة ثاني القمزي.وترتسم أجواء المنافسة اليوم، وفق مسار المسابقة في مياه نهر التايمز، وفي أحد أصغر المسارات التي تشهدها البطولة منذ مواسم عدة، وستكون المنافسات الصعبة، استمراراً لتحدي قوة ومهارة مختلف المتسابقين المشاركين في البطولة.

طموحات

وإلى جانب مشاركة فريق أبوظبي، يشارك متسابقاً مؤسسة فيكتوري تيم، وهما أليكس كاريلا قائد زورق «فيكتوري1»، الذي أحرز المركز الرابع في السباق الرئيسي بالجولة الأولى التي أقيمت في البرتغال، وهناك زورق «فيكتوري3» بقيادة أحمد الهاملي، وجاء سادساً في جولة البرتغال، ويدرك البطلان أهمية الفوز بالسباق الرئيسي اليوم، لتعويض مافات في افتتاحية البطولة العالمية، وفي نفس الوقت لرفع رصيدهما في لائحة الترتيب العام.

منافسة قوية

ويدخل سباق التحدي اليوم، فريق شينزن شينا الصيني تيم بقيادة الفرنسيين فيليب شيب وبيتير مورين، وفريق أتلانتيك بقيادة البرتغالي دوارتي بينيفتي والأسترالي جرانت ستارك، وفريق ماد كروك بقيادة الفنلنديين سامي سيليو وفيليب رومز، والفريق السويدي بقيادة السويديين جوناس آندرسون وإريك إيدين، وفريق بليز بيرفورمانس بقيادة الألمانية سيموني شوفيت والإيطالي فرانشكسو كانتاندو، وفريق الإمارات بقيادة النرويجية ميريت ستروموي والبولندي باتريك مارسزاليك، وفريق مافيريك بقيادة الفرنسي سيدريك ديجزوين والسويدي إريك ستارك، وإلى جانب مشاركة النرويجية متى جينربج في المسابقة لتكون المتسابق رقم 20 في الجولة.

اختبار

وأكد سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي أن مسار لندن، سيكون اختباراً حقيقياً للقدرات والمهارة ولكن بطريقة أخرى حيث إن الفوز هنا لن يكون من نصيب الأسرع فقط، ولكن المتسابق الذي تتناغم قدراته مع القراءة الصحيحة للسرعة وتقدير الزمن الأفضل للالتفاف، وقال: مسار لندن على عكس ما قد يعتقده البعض بأنه سهل، بل على العكس نجد أنه فرصة حقيقة جدا لإظهار القدرات والمهارة لدى المتسابقين، نأمل أن يكون الحظ أيضا حليفنا اليوم خاصة وأننا نتصدر البطولة والترتيب العام، ونبحث عن تعزيز ذلك في الجولة الثانية، وأشار الرميثي إلى أن هناك الكثير من المنافسين والمتسابقين الذين يرسمون الخطط من أجل الفوز بلقب الجولة الثانية، كما يرسم فريق أبوظبي ذلك ويخطط له وأكد رئيس بعثة فريق أبوظبي، أن المتسابقين ثاني القمزي وشون تورنتي جاهزان تماماً وهدفهما تحقيق الفوز والوصول للنتائج الأفضل والأنسب.

تفاعل

ضمن التركيز الكبير على حامل لقب البطولة، ومتصدر الترتيب العام للمسابقة حالياً فريق أبوظبي، شهدت خيمة الفريق زيارات مختلفة من شرائح المجتمع كافة في العاصمة لندن، وكان أهمها صف دراسي في مدرسة جنوب لندن لتعليم قيادة الزوارق، وتفاعل متسابقو أبوظبي مع الطلاب من خلال شرح كل مفردات الزورق وكيفية قيادته والتعامل معه على سطح الماء.



«فيكتوري» يتطلع إلى الإنجاز العالمي الأول



يسعى الثنائي الطائر لمؤسسة فيكتوري تيم: بطلنا أحمد الهاملي قائد زورق فيكتوري 3 وزميله بالفريق بطل العالم 4 مرات الإيطالي اليكس كاريلا قائد زورق فيكتوري 1 إلى معانقة الإنجاز والوصول إلى قمة الترتيب في الحدث وإهداء المؤسسة الفوز الأول هذا الموسم، وعمل الجهاز الفني للفريق بقيادة البطل العالمي السابق الأميركي سكوت جيلمان والمتسابقين الهاملي وكاريلا في الفترة الماضية، لتحقيق أفضل النتائج من خلال التجارب وبعد الوقوف على إمكانيات الزورقين في الجولة الأولى بالبرتغال بالوقوف على مستويات المنافسين لتشهد جائزة لندن بداية جديدة استمراراً للتألق اللافت في الفريق.



وتعرف الثنائي الهاملي وكاريلا على مسار السباق على مدى اليومين الماضيين من خلال التجارب الحرة التي جرت يوم الجمعة الماضي، والتجارب الرسمية يوم أمس، وأيضا خوض منافسات تصفيات سباق السباق والتي شملت 3 مراحل من أجل تسجيل أفضل توقيت والحصول على مكان متميز في انطلاقة السباق الرئيسي اليوم، ويدرك البطلان أن المهمة اليوم في عاصمة الضباب، لن تكون سهلة لأمرين، الأول وجود منافسين أقوياء يسعون بكل السبل لاعتلاء القمة والتتويج وأيضا وجود تحدي آخر متمثل في كورس ومسار السباق في مجرى نهر التايمز والذي يتميز بصعوبة بالغة انه لا يشمل سوى 3 نقاط التفاف وليس مثل الكورس المعتاد في تعدد النقاط الأمر الذي يجعل هنالك الكثير من العقبات خاصة في التخطي والتجاوز.



سباق الصدارة

ويعلم ثنائي الفيكتوري أن سباق الصدارة ومشوار اللقب يتطلب تحقيق نتائج باهرة حيث يحتل الإيطالي اليكس كاريلا قائد زورق فيكتوري 1 حاليا المركز الرابع في الترتيب العام برصيد 9 نقاط، بينما يجيء بطلنا أحمد الهاملي قائد زورق فيكتوري 3 في المركز السادس برصيد 5 نقاط، ويعمل الثنائي معاً أيضاً اليوم من أجل مراكز متقدمة من أجل تعزيز موقف فريق مؤسسة الفيكتوري تيم في سباق صدارة الترتيب العام للفرق حيث يحتل الفريق المركز الثالث حاليا برصيد 14 نقطة خلف أبوظبي المتصدر برصيد 35 نقطة والفريق الصيني الثاني برصيد 19 نقطة.



ووصل إلى العاصمة البريطانية لندن، محمد مبارك المطيوعي نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، من أجل متابعة فعاليات جائزة لندن الكبرى لزوارق الفورمولا1، ومساندة سفراء المؤسسة في مشاركتهم في بطولة العالم 2018، وأيضاً دعم بطلنا أحمد الفهيم قائد زورق فيكتوري 3 في منافسات الجائزة العالمية للزوارق السريعة «أف 4 أس» التي تشهد اليوم إقامة السباق الثاني والذي يجمع الزوارق المشاركة وذلك بعد إقامة السباق الأول يوم أمس حيث سيتوج اليوم البطل والوصيف وصاحب المركز الثالث من مجموع نقاط السباقين.



20

يحصل الزورق الأول في سباق اليوم على 20 نقطة وينال الثاني 15 نقطة، والثالث 12 نقطة والرابع 9 نقاط والخامس 7 نقاط ويحصل السادس على 5 نقاط والسابع 4 نقاط والثامن 3 نقاط والتاسع ينال نقطتين والعاشر يحصل على نقطة واحدة.





ثاني القمزي: المركز الأول هدفي في لندن

قدم المخضرم ثاني القمزي قائد زورق أبوظبي 5، بداية قوية في الجولة الماضية والافتتاحية بالبرتغال، وحصد مركز الوصافة، ويستعد القمزي اليوم لمغامرة جديدة له في العاصمة لندن من خلال ثاني جولات البطولة العالمية، وأكد البطل الإماراتي أن المركز الأول هدفه اليوم، مبدياً استعداده الذهني والفني وجاهزيته التامة للمنافسة، وقال: أنظر للصدارة والوقوف على منصة التتويج، وأريد أن أكتب لي تاريخاً جديداً في أول جولة أشارك من خلالها في لندن، وبالتأكيد سباق اليوم صعب بكل المقاييس، خاصة وأنه يقام في مسار ضيق، وأعتقد أن المهارة ستكون فيصلاً مهماً في الأداء وصناعة التفوق اليوم، وبدايتي كانت أكثر من رائعة في الجولة الأولى، وأنظر لتحقيق نتيجة أفضل هنا في السباق الرئيسي والفوز بلقب الجولة الثانية.



شون تورنتي: لا مجال للأخطاء

يواجه قائد زورق أبوظبي 6، شون تورنتي ومتصدر الترتيب العام للبطولة حالياً، مسؤولية كبيرة من خلال سباق اليوم، حيث إنه مطالب بالبقاء في المقدمة من أجل الحفاظ على صدارة الترتيب العام، وأكد تورنتي أن أي خطأ أو سهو للمتسابق من خلال المسار، سيكلفه الكثير بحكم أن أي تجاوز قد يحدث من الصعب جداً بمجال تعويضه في المسار، وقال: الخطأ في مسار السباق سيكون قاتلاً ومكلفاً لصاحبه، حيث إن المسافة الموجودة لا تسمح أبداً بالتعويض، خاصة وأن التجاوز مفقود في هذا المسار، ومن يتعرض لأي خطأ بسيط ويتراجع للخلف، فمن المستحيل أن يقوم بتعويض هذا التراجع لاحقاً، وسيبقى مركزه كما هو، وأضاف: هناك الكثير من المنافسين الأقوياء في المسابقة وأكثر من اسم محترف لديه أمل الفوز بجولة لندن، وآمل أن أوفق في تحقيق اللقب.