راونيتش يطيح برديتش من «شتوتغارت للتنس»

يلتقي الكندي ميلوس راونيتش مع الفرنسي لوكاس بويلي في الدور قبل النهائي ببطولة شتوتغارت للتنس (كأس مرسيدس) بعدما فازا بصعوبة في دور الثمانية أمس، واطاح راونيتش، المصنف السابع في البطولة، بالتشيكي توماس برديتش، المصنف الثالث في البطولة، 7 /‏ 6 (7 /‏ 2) و7 /‏ 6 (7 /‏ 1). وأنهى راونيتش المباراة في ساعة و32 دقيقة. وقال راونيتش: «كانت مباراة صعبة. لم تتح لي الفرصة لكسر الإرسال ولكنني حصلت على بعض النقاط الحرة في شوط كسر التعادل. ولكن كان من الصعب دائماً عورهم لذلك كنت محظوظاً للغاية».