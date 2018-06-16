جائزة لندن - فورمولا1 تدخل مراحل الحسم اليوم

تدخل فعاليات جائزة لندن الكبرى للزوارق السريعة -فورمولا1- الجولة الثانية من بطولة العالم 2018 مراحل الحسم اليوم، بإقامة تصفيات السرعة (أفضل زمن) على مياه نهر التايمز في العاصمة البريطانية لندن، بمشاركة 19 زورقاً، يتقدمها فرسان الإمارات في فريقي فيكتوري تيم وأبوظبي. ويتطلع الثنائي بطلنا احمد الهاملي قائد زورق فيكتوري 3، والإيطالي اليكس كاريلا قائد زورق فيكتوري1، إلى تحقيق أفضل النتائج والأرقام من أجل الوصول إلى قمة الترتيب في تصفيات سباق السرعة (أفضل زمن) اليوم، تمهيداً لانطلاقة متميزة في السباق الرئيسي والمقرر مع ختام منافسات الجولة.

مستوى متميز

وكان زورقا فيكتوري تيم قد أظهرا مستوى متميزاً في أول مشاركة عبر الزورقين الجديدين، اللذين صنعا في الإمارات بمؤسسة الفيكتوري تيم خلال فعاليات جائزة البرتغال-الجرف، التي جرت قبل أسابيع ونجح الثنائي اليكس كاريلا وأحمد الهاملي قائد في احتلال المركزين الثالث والرابع في تصفيات أفضل زمن.

ويدرك البطلان أهمية التفوق اليوم -السبت- من أجل حجز مكان متميز في السباق الرئيسي يوم غد -الأحد- حيث عمل الفريق في الفترة الماضية بقيادة المدير الفني البطل العالمي الأميركي سكوت جيلمان، على تطوير أداء الزورقين وتجاوز السلبيات التي ظهرت في الجولة الأولى، من أجل تحقيق أفضل إنجاز، والاستمرار بقوة في المنافسة التي تمر بعدد من المحطات.

زوارق أبوظبي تدافع عن لقب البطولة | البيان

مسار السباق

وتتنافس الزوارق المشاركة خلال تصفيات سباق السرعة، الذي يشمل ثلاث مراحل على كورس السباق المخصص في نهر التايمز، والذي تصل إجمالي مسافته إلى 1720 متراً ويشبه المثلث، بعد أن اختارت اللجنة المنظمة وضع ثلاث عوامات برتقالية فقط لتمر عليها الزوارق في عمق نهر التايمز، ليشكل المسار مسرحاً رائعاً للمشاهدين عبر ضفتي النهر. وتجمع المرحلة الأولى في سباق السرعة الذي سيقام عند الساعة السادسة والنصف بتوقيت بريطانيا، الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، كل الزوارق المشاركة لتدور حول كورس السباق، من اجل تسجيل أفضل توقيت ليتأهل أصحاب أفضل 12 رقماً إلى المرحلة الثانية، والتي يشتد فيها التنافس من اجل صعود 6 زوارق منها إلى المرحلة الثالثة والأخيرة، والتي يمنح فيها كل زورق محاولتين اثنتين لتسجيل أفضل توقيت في مياه هادئة، وعلى ضوء تلك النتائج تمنح الأفضلية في السباق الرئيسي.

يعد زورقا فيكتوري تيم الأحدث بين كل الزوارق المشاركة، حيث يعتبران فخر الصناعة الوطنية حيث تم تصنيعهما في مؤسسة الفيكتوري تيم في دبي.

وتنافس مؤسسة الفيكتوري تيم كعلامة تجارية في تصنيع الزوارق أيضا كبريات المصانع الأوروبية والعالمية المتخصصة في هذا المجال مثل زوارق داك وزوارق بابا ريسينيغ وزوارق مانغولاند وزوارق موور. وأثبت الزورقان قدرات هائلة بعد الأداء اللافت الذي ظهرا به في أول مشاركة هذا الموسم في الجولة الأولى والافتتاحية والتي جرت قبل أسابيع في مدينة بورتيماو البرتغالية وتمكن زورق فيكتوري 1 والذي يقوده بطل العالم 4 مرات الإيطالي اليكس كاريلا من إحراز المركز الثالث في سباق الزمن والمركز الرابع في الترتيب العام للسباق الرئيسي فيما حل زورق فيكتوري 3 بقيادة بطلنا أحمد الهاملي المركز الرابع في سباق الزمن والمركز السادس في الترتيب العام للسباق الرئيس.

طموح

ومن جهته يواصل فريق أبوظبي بزوارقه ونجومه راشد القمزي وراشد الطاير، رحلة المشاركة في هذه البطولة، والتي يمتلك الفريق لقبها عن الموسم الماضي ويسعى إلى الدفاع وبقوة عن هذا اللقب من خلال موسم 2018، وكان فريق أبوظبي قد حل في المركز الرابع في الجولة الماضية عن طريق زورق راشد القمزي، والذي واجه بداية غير جيدة جعلته يتراجع لهذا المركز ويرغب حامل اللقب في التعويض وبقوة من خلال الجولة الحالية ولكي يبقي على حظوظه وحظوظ فريق أبوظبي قوية في المنافسة على لقب البطولة.

مهمة صعبة

من جهته أوضح ناصر الظاهري رئيس بعثة الفريق في مشاركة الدنمارك، أن التحدي في الجولة الثانية ليس سهلاً أبداً، وهناك الكثير من المعطيات في البطولة والتي تغيرت عن الموسم الماضي سواء مع ارتفاع عدد المشاركين، أو التحضير والتجهيز المسبق من أغلب المحترفين قبل انطلاق الجولة وقال الظاهري: سباق الجولة الحالية سيكون صعباً أمام الجميع ويتطلب قدرات عالية ومهارة من أجل التعامل مع مختلف مراحله، شاهدنا المستويات الفنية العالية والكبيرة للمتسابقين في الجولة الأولى وكيف أن كل الفرق قد استعدت وبقوة من أجل الموسم.

تفوق

أوضح ناصر الظاهري أن متسابقينا مطالبون بتقديم الأفضل والتفوق الفني على بقية المشاركين، ويجب أن نحقق زمناً أفضل اليوم للسباق الرئيسي والختامي غدا.

متابعة

حريز المر في عاصمة الضباب

يصل إلى العاصمة البريطانية لندن اليوم حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم لمتابعة مشاركة الفريق والشد من أزر المتسابقين أحمد الهاملي قائد زورق فيكتوري 3 والإيطالي اليكس كاريلا قائد زورق فيكتوري 1.

ويحرص دائماً رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم وأعضاء مجلس الإدارة على الحضور ومتابعة كل مشاركات فرق المؤسسة في المحافل والبطولات العالمية من أجل تقديم الدعم والوقوف خلف الفريق خلال المشاركة.

وتعيش فرق مؤسسة الفيكتوري تيم حالة استثنائية من النشاط في المشاركات الخارجية. فيما تسجل المؤسسة مشاركة في الوقت نفسه من خلال منافسات جائزة الدنمارك الكبرى للزوارق السريعة -فورمولا2- بمدينة البورغ عبر زورق فيكتوري 27 بقيادة منصور المنصوري.

2018

خطفت منافسات جائزة لندن الكبرى، الأضواء في عاصمة الضباب على الرغم من انشغال الجميع بانطلاق مباريات كأس العالم في (مونديال روسيا 2018) الذي يشهد مشاركة المنتخب الإنجليزي، والذي سيظهر في المنافسات بعد غد أمام المنتخب التونسي في آخر مباريات الجولة الأولى للمجموعات.

مشاركة

أحمد الفهيم يخوض منافسات «أف 4 أس»

يخوض بطلنا أحمد الفهيم اليوم المهمة الأولى في منافسات الجائزة العالمية «أف 4 أس»، طامحاً إلى تحقيق نتائج أفضل من تلك في الجولة الأولى بالبرتغال ضمن ثاني ظهور له في البطولة العالمية، مدافعاً عن ألوان مؤسسة الفيكتوري تيم. وكان بطلنا الشاب الذي أعلنت مؤسسة الفيكتوري تيم انضمامه لها بداية أبريل الماضي، قد شمر عن ساعد الجد لتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجله الرياضي المشرف في رياضة الإثارة بداية بالدراجات المائية ثم الراليات الصحراوية في رياضة السيارات والدراجات النارية والدفع الرباعي (الباغي).

وحرص الفهيم منذ عودته إلى البلاد من المشاركة الأولى في جائزة البرتغال إلى تطوير أدائه عبر التدريبات على زوارق أف 4 أس تحضيرا للمراحل المقبلة بما فيها سباق اليوم.