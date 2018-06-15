زوارق الإمارات تعلن التحدي في مونديال الفورمولا 1

يشارك 20 زورقاً في الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 في ضيافة العاصمة البريطانية لندن، وتعود الجولة إلى لندن بعد غياب استمر 33 سنة، منذ آخر جولة أقيمت فيها عام 1985، ويسجل الحضور، أيضاً، 12 جنسية من مختلف أنحاء العالم، ويدخل سباق التحدي، في مياه نهر التايمز، نجوم الإمارات «أمراء البحار»، من خلال زورقي فريق أبوظبي حامل اللقب التابع لنادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وهما «أبوظبي 5» بقيادة ثاني القمزي، و«أبوظبي6» بقيادة شون تورنتي، ويمثل مؤسسة الفيكتوري تيم زورق «فيكتوري 1» بقيادة الإيطالي أليكس كاريلا، و«فيكتوري 3» بقيادة أحمد الهاملي، ويشهد اليوم الفحص الفني والتسجيل الرسمي في البطولة، والتجارب الحرة، بينما يقام غداً سباق أفضل زمن، فيما يقام في اليوم الثاني والأخير بعد غد السباق الرئيس على جائزة الجولة الثانية.

تفوق

ويدخل فريق أبوظبي المنافسة في الجولة الثانية بوصفه حاملاً اللقب، وبانتعاش كبير مع النتائج الإيجابية التي حققها في الجولة الأولى التي أقيمت الشهر الماضي في البرتغال، عندما تفوق بإحراز المركزين الأول والثاني، وفاز بلقب جولة عبر نجميه ثاني القمزي، وشون تورنتي، وهو التفوق الصريح الذي يبدأ به الفريق ثاني الجولات بصدارة الترتيب العام، إضافة إلى صدارة الزمن الأفضل، وصدارة لقب الفرق، حيث يسعى الفريق إلى الاحتفاظ بلقب البطولة بحكم أنه بطل موسم 2017، وبالرغم من تحقيق فريق أبوظبي المراكز الأولى في جولة الافتتاح وتصدر الترتيب العام بقوة مع قيادة شون للصدارة برصيد 20 نقطة، وثاني القمزي ثانياً برصيد 15 نقطة، فإن حصد النقاط في الجولة الثانية مهم جداً لكي يرفع الفريق من حظوظه بشكل أفضل وأكبر في المنافسة على مختلف الألقاب في التحدي العالمي، ومواصلة طريقه في بقية الجولات بثقة أكبر نحو اللقب العام للبطولة، ولقبي السرعة والفرق أيضاً.

أبوظبي»5 خلال مشاركته في الجولة الأولى التي شهدتها البرتغال

غياب

ويغيب عن المشاركة في الجولة الحالية من فريق أبوظبي المتسابق راشد القمزي، قائد زورق أبوظبي 35، حيث يشارك في منافسات الفورمولا2، في الوقت نفسه، وفي الجولة الثانية من البطولة التي تقام حالياً في الدانمارك، حيث يحمل، أيضاً، مسؤولية الدفاع عن لقب الفريق في البطولة، وبالرغم من غياب القمزي الصغيرفإن الاستراتيجية القوية للفريق تبقى بحضور وتواجد المخضرمين ثاني وشون في المنافسة، ومعهما يشارك، أيضاً، محمد المحيربي، وراشد الرميثي في فئة الفورمولا4، التي تقام بالتزامن مع هذه البطولة.

جهوزية

وأكد سالم الرميثي، رئيس بعثة فريق أبوظبي، جاهزية الفريق لتحدي مياه نهر التايمز، والدفاع عن اللقب العالمي بقوة، من خلال الفوز بالجولة الثانية في لندن، وأشار إلى أن إجراءات التجهيز الفني والإعداد الخاص بزوارق الفريق، اكتملت قبيل المشاركة من خلال المداولات والنقاش الفني مع مدرب الفريق جيدو كابليني، الذي حرص على أن يكون توزيع الإعداد الفني لكلا الزورقين للفريق متساوياً، من أجل إعطاء الفرصة لكل من ثاني القمزي وشون تورنتي في مواصلة المنافسة، والوصول للمراكز الأولى خلال الجولة، وقال الرميثي: حتى الآن لا نعرف الكثير عن مسار السباق، خاصة أنه يقام هنا للمرة الأولى، ولكن بنظرة فنية فإن المسار قصير بعض الشيء، ومن يتفوق في سباق أفضل زمن سيكون الأفضل في السباق الرئيس، وبنسبة كبيرة جداً.

طموح

وقال الرميثي: جئنا إلى لندن من أجل الفوز فقط، وكي نحرز المراكز الأولى، فإن فريقنا مطالب بأن يكمل الإبداع نفسه الذي بدأ به البطولة في الجولة الأولى، وأن يصل للمراكز الأولى من خلال المنافسة كي يحافظ على حظوظه قوية في الحفاظ على لقب البطولة، كما أننا نمثل الإمارات بحضورنا هنا والمشاركة في البطولة، ونعكس الصورة الراقية لرياضة الإمارات كما نفعل دوماً في كل المشاركات والمنافسات المختلفة.

استعداد

وصل فريق أبوظبي قبل يومين إلى لندن وإلى منطقة السباق من أجل تجهيز وتعديل الزوارق للجولة، وأيضاً الإشراف الفني على سير العمل في خيمة الفريق، حيث يحتاج الفريق إلى أن يواصل الجولة الثانية بالإبداع نفسه الذي بدأ به الموسم في الجولة الأولى من البطولة.

برنامج

جولة الفورمولا 1 تعيد البطولات إلى عاصمة الضباب

تعد جولة لندن في بطولة العالم للفورمولا1، مهمة بالنسبة للقائمين على البطولة حيث فتحت المجال مرة أخرى أمام عودة البطولات إلى عاصمة الضباب، وأيضاً احتمال فتح الباب أمام جولات مستقبلية خصوصا أن تجربة السباق في الجولة الحالية سيكون مفصليا أيضاً واختباراً في المكان الذي تجري فيه المنافسة الذي يبعد عن أهم معالم لندن التاريخية مسافة أربعين دقيقة بالسيارة وهي شارع هارودز وساعة بيغ بن الشهيرة.

من عمليات فحص الزوارق قبل المنافسات | من المصدر

وتتضمن البطولة العالمية سبع جولات، وتقام الجولة الثالثة في فرنسا خلال يوليو المقبل، ثم تنتقل إلى الصين التي تستضيف الجولتين الرابعة والخامسة، وبعدها تختتم المنافسة مع آخر جولتين في الإمارات، مع إقامة الجولة السادسة في أبوظبي، ثم الجولة الختامية في الشارقة ديسمبر المقبل. لندن - البيان الرياضي

20

شهدت الجولة الماضية من البطولة مشاركة وحضور تسعة عشر متسابقاً، وارتفع العدد إلى 20 في الجولة الحالية مع مشاركة ودخول المتسابقة النرويجية متاي كنيجبرج في أول حضور لها في منافسات الفورمولا1، المتسابقة التي تبلغ من العمر 28 ربيعاً شاركت في بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 لست سنوات متتالية قبل أن تقرر خوض تجربة الفورمولا1 والدخول لعالم المحترفين الكبار في المنافسة، وبحضور متاي فإن عدد الإناث قد زاد في المنافسة خاصة بوجود النرويجية ميريت ستروموي والتي تشارك منذ عشر سنوات في البطولة، ومشاركة الألمانية سيميوني لأول مرة، ومع استحضار آخر نسخة أقيمت في لندن قبل 33 سنة، فإن كل المشاركين حينها، اعتزلوا السباقات الآن، واتجهوا لمجالات أخرى، منهم المتسابق البريطاني ستيفان جوناثان كمحلل في التلفزيون الرسمي للبطولة. لندن - البيان الرياضي

«فيكتوري تيم» يختبر زورقيه على مياه التايمز

يظهر زورقا مؤسسة الفيكتوري تيم للمرة الأولى، في مياه نهر التايمز البريطاني، في فئة جديدة هي بطولة العالم للزوارق السريعة «الفورمولا1»، علماً بأن اسم المؤسسة معروف، في أصقاع المملكة المتحدة، بعدما سطرت أروع الملاحم في الرياضات البحرية في زيارتهم إلى هناك مع بطولات العالم في الفئة الأولى وخصوصا بليموث، وتأتي مشاركة فريق الفيكتوري في البطولة العالمية في العام الرابع بالبطولة العالمية، متميزة واستثنائية من خلال بصمة الصناعة الوطنية والمتمثلة في الزورقين اللذين صنعا في مؤسسة الفيكتوري في دبي إضافة إلى وجود اثنين من امهر المتسابقين هما بطل العالم 4 مرات الإيطالي أليكس كاريلا قائد زورق «فيكتوري 1» وزميله أحمد الهاملي قائد زورق «فيكتوري 3»، وأكمل سفراء مؤسسة الفيكتوري تيم كافة التجهيزات لبدء المهمة المونديالية، من خلال اختبارات الأداء للزوارق في التجارب الحرة اليوم، وأيضاً زوارق الجائزة العالمية «أف 4 أس»، التي تقام جنباً إلى جنب مع البطولة العالمية.

ملصق ترويجي للبطولة يجذب انتباه المارة قبل بدء المنافسة | من المصدر





اختبار

ومن المنتظر أن يقف الجهاز الفني للفريق بقيادة البطل العالمي السابق الأميركي سكوت جيلمان على أداء المحركات في التجارب الحرة اليوم، تمهيداً للدخول في المراحل الحاسمة بداية من غد، الذي يشهد إجراء التجارب الرسمية ثم تصفيات سباق السرعة «أفضل زمن»، والتي يتحدد على ضوئها أول المنطلقين في السباق الرئيس بعد غد.

نتائج جيدة

وكان زورقا فيكتوري 1 و3، حققا نتائج جيدة في الجولة الأولى بالبرتغال الشهر الماضي، حيث احتل فيكتوري 1 بقيادة أليكس كاريلا المركز الرابع وحصد 9 نقاط، فيما نال زورق فيكتوري 3 بقيادة احمد الهاملي المركز السادس وجمع 5 نقاط، وسجل الزورقان المركزين الثالث والرابع في سباق السرعة في تلك الجولة، ويأملان معاً تحقيق نتائج أفضل في عاصمة الضباب، وحرص حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم على الاطمئنان على وصول بعثة فريق المؤسسة إلى لندن مبكرا من اجل التجهيز واستكمال التحضيرات والظهور بمستوى متميز في الحدث عبر الاتصال بالجهاز الفني بقيادة الأميركي سكوت جيلمان.

زوارق فيكتوري تيم تسعى إلى نتائج متميزة في لندن

ترويج

وخطف أسياد البحار سفراء مؤسسة الفيكتوري تيم الأضواء في عاصمة الضباب قبل وصولهم إلى هناك، حيث تصدر زورق فيكتوري تيم البوستر الرسمي لجائزة لندن الكبرى الكبرى للزوارق السريعة، والذي انتشر في المواقع الإلكترونية من أجل الترويج للحدث.

منافسة

يخوض أحمد الفهيم قائد زورق «فيكتوري 3»، منافسات الجائزة العالمية للزوارق السريعة «أف 4 أس»، والتي تقام على هامش بطولة العالم للزوارق السريعة «الفورمولا1» غداً وبعد غدٍ، وهي المرة الثانية التي يشارك فيها بطلنا الفهيم بعد تجربته الأولى في جائزة البرتغال، والتي حل فيها سابعاً، ويأمل تحقيق تقدم فني في المشاركة الحالية، بعدما اكتسب التجربة في ظهوره الأول.