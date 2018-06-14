لائحة جديدة لانتقالات لاعبي الجوجيتسو

كشف اتحاد الجوجيتسو عن لائحة جديدة لانتقال اللاعبين بين الأندية في الدولة، وتهدف إلى تنظيم عملية التعاقدات والانتقالات، وفض الاشتباك بين اللاعبين والأندية من ناحية، وبين الأندية بعضها البعض من ناحية أخرى، وحدد الاتحاد فترة الانتقالات في الموسم الجاري بشهر واحد يبدأ 19 الجاري، يغلق باب القيد 20 يوليو.

وأكد مجلس إدارة الاتحاد أنه تم الأخذ بمقترحات الأندية، كما تمت مراعاة ظروف اللاعبين الصغار دون سن 18 عاماً، وتم تعميم اللائحة على مختلف الأندية، مشيراً إلى أهمية التزام الجميع بها، سواء في تحرير العقود بين الأندية واللاعبين أو في الانتقال من نادٍ إلى نادٍ آخر. واشتملت اللائحة على تعديلات أكثر وضوحاً وشمولية تلبي طموحات كل أطراف اللعبة، وتحدد الآليات الصحيحة لانتقال اللاعبين بين الأندية بشكل سليم، كما توفر المرونة في عملية الانتقال بما يحقق المصلحة العامة للجميع.

الجدير بالذكر أنه يوجد حالياً 15 نادياً تمارس رياضة الجوجيتسو، وخصص الاتحاد جائزة سنوية للنادي صاحب أفضل أكاديمية لتدريب الجوجيتسو وفقاً للتصنيف العالمي السنوي المعتمد من قبله بالنقاط، وسبق لناديي الجزيرة والوحدة الفوز بها.