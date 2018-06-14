ختام منافسات بطولة الذيد للشطرنج

في أمسية رياضية حافلة، اختتمت بطولة نادي الذيد الدولية للشطرنج، التي نظمها نادي الذيد الثقافي الرياضي بمقره، بمشاركة أكثر من 70 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات والأعمار مثلوا 20 دولة بعد أن أقيمت البطولة برعاية راشد عبد الله المحيان وبإشراف كل من مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الإمارات للشطرنج. حضر الأمسية الرياضية الختامية كل من سالم محمد بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، والعميد سعيد أحمد الطنيجي، وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة للشطرنج، والدكتور حمود خلف سالم مدير نادي الذيد. وفي الختام قام كل من سالم بن هويدن والعميد سعيد احمد الطنيجي وعمر نعمان آل علي بتكريم الفائزين.