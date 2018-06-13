مجلس سالم القاسمي يحتفي بمنتخب المبارزة

في أمسية رمضانية رائعة، استضاف المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة بقصره في رأس الخيمة، لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني للمبارزة في حفل إفطار جماعي، أعقبه عقد جلسة حوار موسعة بالمجلس الرمضاني نوقش خلالها آمال وتحديات لعبة النبلاء وتطلعات لاعبينا ورؤيتهم لمستقبل اللعبة، حضر الأمسية سيف الغفلي رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد، ومحمد غانم المنصوري عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة المالية، ود. هدى المطروشي الأمين العام، كما عقدت بعدها جلسات خاصة اقتصرت على لاعبي المنتخب الوطني لكل فئة على حدة «العمومي، والشباب، والناشئين، والفتيات»، وأكد رئيس الاتحاد للاعبين بأن الدولة بقيادتها الرشيدة لا تبخل على أبنائها بشيء، وأن ما يميز لاعبي ولاعبات المبارزة هو الحرص الشديد على رفعة علم الإمارات عالياً، خاصة وأن الجميع يثق في أبنائنا وبناتنا بأنهم لا يدخرون أي حبة عرق في سبيل الصعود على منصات التتويج.

من جانبه، وجه محمد غانم المنصوري عضو مجلس إدارة الاتحاد، الشكر للشيخ سالم القاسمي لاستضافته لاعبي المنتخب الوطني في الأمسية الرمضانية الرائعة، وأن ما ميزها هو استمرار قنوات التواصل بين مجلس إدارة الاتحاد واللاعبين، مشيداً بمناقشات الجلسات التي كشفت عن العديد من التحديات التي يمكن أن يواجهها مجلس الإدارة ويتخذ حيالها القرارات اللازمة.

كما أكد المنصوري، أن الإيجابيات التي تحققت على مدار السنوات الماضية القصيرة من عمر الاتحاد، تؤكد أن اتحاد الإمارات للمبارزة يعد واحداً من أبرز الاتحادات التي حققت المستهدف لها على مختلف الصعد.