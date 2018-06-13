ميرزا ينضم إلى زملائه في جولة سلوفينيا

ينضم الدراج يوسف ميرزا إلى زملائه في الفريق للمشاركة في جولة سلوفينيا.

ويتطلع ميرزا الذي تم تكريمه أخيراً بجائزة أفضل رياضي إماراتي للعام من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى إضافة إنجاز جديد إلى سجله، والمساهمة في مسيرة الفريق المميزة بعد فوزه في سباق كريتيريوم دو دوفينيه وسباق الجائزة الكبرى في كانتون أراجو مؤخراً.

وتضم تشكيلة فريق الإمارات التي ستشارك في جولة سلوفينيا كلاً من: يوسف ميرزا، وماتيو بونو، وسيموني كونسوني، وكريستيان دوراسيك، وفيجارد ستيك لاينجن، وبشيمسلاف نيميتس، وألكسندر ريابوشينكو.

وسيقود الفريق المديران الرياضيان برونو فيتشينو وباولو تيرالونجو.

من جانبه، قال ميرزا: «أنا سعيد بالمشاركة في سباق في أوروبا؛ مضت بضعة أسابيع منذ آخر سباق لي في جولة كاليفورنيا، وآمل أن أكون مفيداً للفريق. وتعد جولة سلوفينيا بطولة مهمة، وسنشارك بتشكيلة متوازنة، ونتطلع إلى تحقيق نتائج جيدة».

بدوره، أوضح برونو فيتشينو: «خضعت جولة سلوفينيا لبعض التجديدات مقارنة بالبطولات السابقة.

وينبغي لنا أن نكون مستعدين للمنافسة في كل مرحلة على حدة، يوماً بعد يوم.

سنعتمد على الدراجين السريعين مثل كونسوني، الذي يمكنه استغلال عدة فرص، بينما يسعى دوراسيك إلى التميز في المراحل الأكثر صعوبة.

وسيتطلع باقي الفريق إلى الاستفادة من أي فرصة مثيرة للاهتمام، ولا سيما في ما يتعلق بالانفصال وتشكيل مجموعة متقدمة». وتضم البطولة الأوروبية الحاصلة على تصنيف 2.1 خمس مراحل تمتد على مسافة مجموعها 664 كم.

وتقام المرحلة الأولى عبر المنطقة الشرقية من سلوفينيا، وهي مثالية للدراجين المتخصصين بسباقات السرعة، حيث تضم مسافة تسلق واحدة من التصنيف الرابع عند الكيلو متر 56.

وتعد المرحلتان الثانية والثالثة مختلفتين قليلاً، حيث قد تعيق التلال الدراجين المتخصصين بسباقات السرعة، وتضم مسافة تسلق من التصنيف الثاني قبل 26 كم من خط النهاية في المرحلة الثالثة. وتتضمن المرحلة الرابعة أصعب مسافات التسلق خلال الجولة، حيث تضم مسافة تسلق من التصنيف الأول ومسافتي تسلق من التصنيف الثاني.