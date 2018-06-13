«فورمولا أبوظبي» و«الفيكتوري» ينشدان لقب جائزة لندن

يدخل أمراء البحار أبطال الإمارات والعالم، مغامرة جديدة في مياه العاصمة البريطانية لندن، التي تستضيف الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق جائزة لندن الكبرى للفورمولا1، بعد غياب دام 33 عاماً منذ احتضنت إحدى جولات المونديال لآخر مرة في 1985، وتقام منافسات تلك الجولة المرتقبة يومي السبت والأحد المقبلين، والتي تتواكب مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، بمشاركة كوكبة الفرق والزوارق والتي يصل عددها إلى 20 زورقاً، يتقدمها زورق أبوظبي5 بقيادة ثاني القمزي وأبوظبي6 حامل اللقب بقيادة شون تورنتي، إلى جانب الممثل الآخر الإماراتي، فريق فيكتوري 1 بقيادة الإيطالي أليكس كاريلا وفيكتوري 3 بقيادة أحمد الهاملي، وسيشهد يوم بعد غد الفحص الفني والتسجيل الرسمي في البطولة، بينما يقام السبت المقبل سباق أفضل زمن، فيما يقام في اليوم الثاني والأخير الأحد المقبل السباق الرئيسي على جائزة الجولة الثانية.

حامل اللقب

ويغادر فريق أبوظبي لزوارق الفورمولا1 اليوم، العاصمة أبوظبي في طريقه إلى لندن من أجل بدء الإعداد والتجهيز المبكر للمشاركة في الجولة ثانية جولات المونديال، وتتجه الأنظار صوبه من كل المشاركين والمتسابقين، خاصة بعد الإنجاز المدوي والذي حققه الفريق في الجولة الأولى من البطولة والتي أقيمت في بورتيماو البرتغالية، قبل أقل من شهر وحقق من خلالها الأبطال المركزين الأول والثاني في السباق الرئيسي وسباق أفضل زمن أيضاً، ليتصدر البطولة حالياً، بالإضافة إلى أن فريق أبوظبي هو حامل لقب البطولة عن موسم 2018، وعليه مسؤولية كبيرة في الدفاع عن لقبه المستحق، ويترأس بعثة الفريق سالم الرميثي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، والمتسابقين ثاني القمزي ومحمد المحيربي وراشد الرميثي متسابقي الفورمولا4.

الفريق الأزرق

وأما فريق مؤسسة الفيكتوري تيم، يشارك بالزورقين فيكتوري 1 و3، ويظهر الفريق الأزرق على مياه نهر التايمز للمرة الأولى حيث ستقام المنافسات في شرق عاصمة الضباب بالقرب من رصيف فيكتوريا العريق والذي سيحتضن العرس الكبير الذي سيواكب العديد من الكرنفالات والمهرجانات الضخمة من بينها معرض التكنولوجيا الأكبر من نوعه في أوروبا إضافة إلى العديد من الفعاليات، وكان فريق مؤسسة الفيكتوري تيم قد شارك في الجولة الأولى والافتتاحية من البطولة العالمية بالبرتغال وعاد بالمركزين الرابع والسادس عبر الإيطالي اليكس كاريلا قائد زورق فيكتوري 1 وبطلنا أحمد الهاملي قائد زورق فيكتوري 3، ويطمح البطلان إلى تحقيق نتائج أفضل تضعهما في الواجهة من أجل المنافسة على اللقب العالمي، والذي يسعى إليه الفيكتوري منذ انضمامه إلى البطولة العالمية قبل ثلاثة مواسم.

أمر رائع

قال حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، إن المشاركة والظهور للمرة الأولى في البطولة العالمية وفي عاصمة الضباب لندن، يعتبر أمراً رائعاً ومتميزاً يؤكد مكانة البطولة العالمية، والتي وصلت عليها ويسرنا في المؤسسة أن نكون أحد الفرق المشاركة والمنافسة للفوز بأول ألقاب البطولات البحرية التي تقام على نهر التايمز، وجدد حريز المر ثقته في المتسابقين أحمد الهاملي والإيطالي أليكس كاريلا قائدي زورقي فيكتوري 3 و1 في مواصلة كتابة التاريخ الناصع لمؤسسة الفيكتوري تيم.