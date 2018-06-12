«طائرة» حتا تبقي على المحترف جواو وتقترب من مدرب أوروبي

جددت إدارة نادي حتا، تعاقدها مع الكوبي جواو لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة رجال، ليبقى في صفوف «الإعصار» في الموسم المقبل، بعد مستوى متميز قدمه اللاعب مع فريقه في الموسم الأخير، والذي تأهل فيه الفريق إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة للطائرة، وخسر وقتها أمام العين 1-3 على ملعب صالة نادي النصر، فيما تفاضل إدارة نادي حتا، بين أكثر من مدرب أجنبي، لقيادة طائرة حتا في الموسم المقبل، وتتجه البوصلة نحو التعاقد مع مدرب أوروبي، ليخلف المدرب المصري هاني عبد الحميد، بعد قبول اعتذاره عن عدم الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل، لظروف عائلية، وفي حال إتمام التعاقد مع المدرب الأوروبي، فسيكون أول مدرب أجنبي يقود الفريق بعد سنوات طويلة تولى فيها تدريب طائرة «الإعصار»، قائمة من المدربين المصريين.

تحضيرات

وأشار علي سالم البدواوي، المشرف على الطائرة بنادي حتا، إلى أن أسرة اللعبة في النادي، تنتظر اجتماع مجلس إدارة النادي المقبل، لاعتماد برنامج تحضيرات الفريق للموسم المقبل، واختيار المدرب الجديد لقيادة الفريق، بعد موسم متميز قدمه الفريق، ونجح خلاله رغم الظروف الصعبة التي تعرض لها، وتتمثل في غيابات بعض اللاعبين الأساسيين، إلا أنه وصل إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقدم مباراة طيبة أمام العين في النهائي، ولكن لم يحالفه التوفيق، وتمنى البدواوي، أن يواصل حتا في الموسم المقبل، تقديم نفس المستوى الطيب الذي ظهر به في الموسم الأخير، وأن ينجح في الخروج بلقب محلي، مشيداً بالدعم الذي يلقاه الفريق الأول للطائرة بالنادي، من قبل مجلس إدارة نادي حتا، والحريص على توفير كل الإمكانيات المتاحة، والوقوف خلف «الإعصار».