«البادل تنس» يعتمد خطة تطوير شاملة

اعتمد اتحاد البادل تنس، خطة تطويرية شاملة للعبة، والتركيز على استقطاب بين 4 إلى 5 بطولات دولية العام المقبل، واعتماد الانضمام إلى «المنصة الإلكترونية» التي يشرف عليها الاتحاد الدولي للبادل تنس، والعمل على إطلاقها محلياً، وذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارته، بعد إعادة تشكيله برئاسة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وحضور كافة الأعضاء، خليفة يوسف خوري النائب الأول لرئيس الاتحاد، محمد مبارك المطيوعي النائب الثاني لرئيس الاتحاد، سعيد محمد المري الأمين العام، جمال محمد الحوسني مدير لجنة المسابقات، محمد سليمان الملا مدير اللجنة التسويقية، وإبراهيم حسين الفردان المدير المالي.

إبداع

ووجّه الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس الاتحاد، بتبني خطة تطويرية شاملة، تسير على النهج الذي غرسته القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، تقوم على التميز والإبداع في جميع النواحي، من أجل تعزيز مكانة الدولة الرائدة على جميع المستويات، من خلال ورعاية الرياضيين الممارسين للبادل تنس، والسعي إلى تطوير مواهبهم، كما أكد الشيخ سعيد، أن اتحاد البادل تنس وجميع أعضائه، يتطلعون للعمل لخدمة الوطن، والسير على نهج القيادة الرشيدة، والتفاني من أجل استقطاب كافة فئات المجتمع، وتحديداً شباب الوطن، والعمل على صقل موهبتهم، من خلال المبادرات والمشاريع الرياضية المستقبلية، التي يتطلع الاتحاد إلى إطلاقها في الفترة المقبلة.

واعتمد الاتحاد في الاجتماع، ملامح الخطة التطويرية الشاملة لكافة عناصر اللعبة، من لاعبين ومدربين، والتي يسعى لتنفيذها من خلال التواصل مع كافة الأندية المتخصصة في رياضة البادل تنس في الدولة، حيث تم اعتماد تشكيل اللجنة الفنية، برئاسة سعيد محمد المري، وتضم جمال محمد الحوسني نائباً للرئيس، وتكليفها بإعداد اللوائح الفنية والتقنية والتنظيمية، بما يتلاءم مع اللوائح التنظيمية للاتحاد الدولي، وتكليفها بتشكيل مجلس استشاري، يضم عدداً من مدربي النوادي ذوي الخبرة، لضمان النزاهة والشفافية للبطولات، ومتابعة سير البطولات، والتأكد من صحة سجلات اللاعبين.

واعتمد الاتحاد، العمل على استقطاب 4 إلى 5 بطولات دولية العام المقبل، تكون الغاية منها تعزيز الموسم الرياضي للبادل تنس داخل الدولة، والعمل على توزيع هذه البطولات بين الأندية والمرافق الحيوية والسياحية، من أجل جذب أكبر عدد من الجماهير لحضور المنافسات، والعمل على نشر هذه الرياضة على نطاق أوسع بين مختلف فئات المجتمع، سيراً على النجاح الكبير الذي حققته استضافة دبي لبطولة الأساتذة «الماسترز»، التي حصدت العلامة الكاملة بشهادة الاتحاد الدولي للبادل تنس.

تنظيم

وتم في الاجتماع، اعتماد الانضمام إلى المنصة الإلكترونية التي يشرف عليها الاتحاد الدولي للبادل تنس، والعمل على إطلاقها محلياً، حيث يتم من خلالها، وبالتنسيق مع الاتحاد، تنظيم عملية تسجيل بيانات كافة اللاعبين المقيمين على أرض الدولة من مواطنين ووافدين، وإتاحة المجال لهم للمشاركة في البطولات التي تقام حول العالم، أو نيل فرصة خوض مباريات في جميع الأندية المسجلة عبر النظام، ما يجعل هذه المنصة بمثابة شبكة عالمية، الغاية منها جمع أسرة البادل تنس بنظام إلكتروني حديث، يمكن الوصول إليه عبر تطبيق الهاتف الذكي.

شكر وعرفان

تقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، لرعايته ودعمه للقطاع الرياضي عموماً، ورياضة البادل تنس على نحو خاص، وذلك بعد النجاح الذي حققته النسخة السادسة لدورة ند الشبا الرياضية، التي أقيمت تحت رعاية سموه، حيث كانت البادل تنس محور اهتمام سموه منذ النسخة الأولى، بما انعكس عليها لتحقيق نقلة قياسية في جذب المزيد من الرياضيين لممارستها، وإنشاء أحدث ملاعب البادل في مختلف مناطق الدولة، وتحديداً في مجمع ند الشبا الرياضي.