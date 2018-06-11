كريستوف بطل الجائزة الكبرى في سويسرا

احتل الدراج ألكسندر كريستوف من فريق الإمارات صدارة سباق الجائزة الكبرى في كانتون أرجاو في سويسرا، حيث تمكن الدراج المتخصص بسباقات السرعة من تحقيق فوزه الرابع خلال الموسم، وقدم البطل الأوروبي، الذي انضم إلى فريق الإمارات في بداية هذا الموسم، أداءً مميزاً أظهر فيه الأسباب التي دفعت الفريق إلى ضمه إلى تشكيلته، حيث خاض سباق سرعة حماسياً وصولاً إلى خط النهاية للفوز باللقب، ويشارك حالياً الدراج كريستوف في جولة سويسرا التي تستمر حتى 17 يونيو الجاري، إلى جانب عدد من زملائه في الفريق، بمن فيهم روبيرتو فيراري، وفيليبو غانا، ودييغو أوليسي، وأوليفييرو ترويا، ويان بولانك، وبين سويفت، وتعد جولة سويسرا آخر سباق صعب يخوضه الدراجون قبل جولة فرنسا هذا الصيف، حيث تضم عدداً من السباقات ضد الزمن والمراحل الجبلية ومسافات التسلق.

وعلى صعيد آخر، حقق الدراج دان مارتن من فريق الإمارات فوزه الأول لصالح الفريق، حيث فاز الدراج الإيرلندي بالمركز الأول في المرحلة الخامسة من سباق كريتيريوم دو دوفينيه، وتفوق مارتن عند خط النهاية الجبلي في فالموريل، حيث اجتاز خط النهاية متقدماً بفارق 4 ثوانٍ عن أقرب منافسيه. وكان مارتن قد قدم أداء مميزاً على المسار الذي بلغ طوله 130.5 كم، وبعد فوزه بالمركز الثاني في المرحلة الرابعة، سيشارك في المرحلة الأخيرة من السباق بمعنويات عالية، على أمل أن يتمكن من الضغط على الدراجين الذين يتنافسون على ترتيب التصنيف العام، وتميز سباق اليوم بانفصال المجموعة المتقدمة مبكراً عند أول مسافة تسلق، وكان الدراج إدوارد رافاسي من فريق الإمارات من بين الدراجين التسعة الذين شكلوا المجموعة المتقدمة.