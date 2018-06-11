الشوربجي والشربيني بطلا العالم لمحترفي الإسكواش

اختتمت مساء أول من أمس في نادي الإمارات للغولف، نهائيات دبي لسلسلة أتكو العالمية لمحترفي الاسكواش، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وبدعم مجلس دبي الرياضي، واستضافتها دبي على مدى خمسة أيام للسنة الثالثة على التوالي، حيث توج سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وزياد التركي، رئيس الاتحاد الدولي للإسكواش، المصريين محمد الشوربجي ونور الشربيني، متصدري التصنيف العالمي، بلقبي الرجال والسيدات، عقب تغلبهما في النهائي على مواطنيهما علي فرج ورنيم الوليلي، المصنفين ثانياً عالمياً، ونجح الشوربجي في الدفاع عن اللقب الذي أحرزه العام الماضي، بينما تُوجت الشربيني بأول لقب لها، بعد خسارتها في نهائي الموسم الماضي أمام البريطانية لورا ماسارو.

تألق الشوربجي والشربيني

وبالرغم من البداية القوية التي استهل بها علي فرج، المواجهة مع مواطنه المصنف الأول عالمياً، وفوزه بشوط المباراة الافتتاحي، انتفض محمد الشوربجي، الملقب بـ«الوحش»، مع بداية الشوط الثاني وقدم أداء عالياً، كان كفيلاً بحسمه الأشواط الثلاثة التالية لصالحه لتصبح النتيجة 3-1، ولينهي موسمه الحافل متربعاً على قمتي بطولة العالم والسلسلة العالمية لمحترفي الإسكواش، وفي نهائي السيدات، رسخت نور الشربيني، مكانتها التي تبوأتها في صدارة الترتيب العالمي منذ 26 شهراً، وأكدت هيمنتها على أجواء المنافسة عندما أطاحت بمواطنتها رنيم الوليلي في النهائي بثلاثة أشوط مقابل واحد، 11-5، 9-11، 11-8، 11-5.

سعادة الأبطال

وقال الشوربجي: كان أسبوعاً رائعاً هنا في دبي، حفل بمباريات كبيرة، وأنا فخور بمشاركتي في حدث نهاية الموسم وبفوزي به، خضت أنا وعلي الكثير من المواجهات هذا الموسم، وأنا سعيد لأننا تمكنا من إنهاء موسمنا معاً، بينما قال فرج، الذي وصل إلى 12 نهائياً في 14 بطولة خاضها: يثبت محمد يوماً بعد يوم أنه أفضل لاعب في العالم، وفي كل مرة أشعر فيها أني أجاريه، يعود بقوة إلى المواجهة، سأعمل بجد هذا الصيف لأحاول مجاراته الموسم القادم، وبدورها، قالت الشربيني: إنه لشعور رائع أن أفوز باللقب، وكنت فخورة بانضمامي إلى اللاعبات الثماني اللواتي قدمن إلى دبي، وأنا سعيدة بالتتويج، وهذا الموسم كان الأنجح في مسيرتي، ولكن لا بد من بذل مزيد من الجهود لكي أصبح في مستوى أفضل.

تهنئة

قالت رنيم الوليلي، التي أقصت الشربيني في نهائي بطولة العالم وتُوجت باللقب في 2017: أهنئ نور بالفوز، قدمت عرضاً طيباً، لم أكن في أفضل حالاتي وربما كنت بطيئة بعض الشيء، غير أني راضية عن الأداء الذي قدمته هذا الأسبوع وطوال الموسم، ولكن يجب العمل على بعض الأمور هذا الصيف، وآمل أن أكون أفضل الموسم المقبل.