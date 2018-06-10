اللجنة العليا تبحث استعدادات طواف الإمارات

عقدت اللجنة العليا المنظمة لطواف الإمارات الدولي للدراجات الهوائية، اجتماعها الدوري بدبي لاستعراض الاستعدادات لتنظيم النسخة الأولى من الطواف، الذي سيكون ضمن الفئة العالمية، وسيتم تنظيمه خلال شهر فبراير من العام 2019.

وترأس الاجتماع سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، وعارف حمد العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، وحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المالية والعقود في الطواف، ومبارك سالم العامري مستشار مجلس أبوظبي الرياضي عضو اللجنة العليا المنظمة للطواف، وطلال الهاشمي رئيس اللجنة الفنية، وأعضاء اللجان الفرعية للطواف: صالح المرزوقي، سارة الصايغ، محمد محراب، أنس الفواعير، أحمد الحوسني، عادل اليعقوبي، وممثلين عن الشركة التي تتولى بعض الجوانب التنظيمية في الطواف.

جانب من اجتماع اللجنة العليا المنظمة لطواف الإمارات | البيان

الشعار

وشهد الاجتماع مناقشة تصميم الشعار الخاص بالطواف، والجائزة التي يفوز بها البطل، حيث تم التأكيد أن يجسد الشعار الهوية الوطنية الإماراتية ورياضة الدراجات الهوائية، وأن يشكل إضافة جمالية للطواف الذي سيكون من أهم السباقات في عالم الدراجات الهوائية، ولا سيما مع تصنيفه ضمن الفئة العالمية، حيث سيكون السباق التاسع ضمن هذه الفئة للدراجات الهوائية، وفق نظام التصنيف الذي أطلقه الاتحاد الدولي للدراجات في عام 2009.

مراحل

كما تطرق الاجتماع لبحث الموعد المقترح لتنظيم الطواف الذي سيتضمن 7 مراحل، ومخاطبة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية بالموعد المقترح لوضعه في الأجندة الدولية للعام المقبل، وكذلك دعوة الفرق العالمية للمشاركة في الطواف الذي يتم العمل لأن يجمع أقوى الفرق والدرّاجين في العالم ولا سيما أنه يعد من السباقات المتنوعة في مراحلها والتي تشهد تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان للمشاركين وانسيابية المرور في مختلف مناطق المدن.

تضاريس

وتم التأكيد في الاجتماع على مرور الطواف في جميع إمارات الدولة، وأن يتضمن مختلف التضاريس التي تزيد من قوة المنافسة، ولا سيما مع وجود أكثر من مرحلة جبلية في العين ومنطقة حتّا وفي الإمارات الأخرى، كما سيواصل الطواف المرور في منطقة محمية المرموم، وفي مختلف المدن والمناطق ذات الطبيعة التراثية والحديثة، مما ينقل للمشاهدين في العالم أجمل الصور عن مدننا والتطور الذي تشهده الدولة في مجال السياحة والبنية التحتية والمناطق السكنية والتجارية والصناعية، من خلال فريق النقل التلفزيوني المختص الذي أثبت نجاحه في تغطية النسخ الماضية من طوافي أبوظبي ودبي الدوليين.

خطة

كما استعرض خطة العمل مع الرعاة والشركات الوطنية والخاصة الداعمة للطواف الذي سيكون نافذة لهم للتواصل مع العالم من خلال رعاية مراحل الطواف ومناطق سباقات السرعة فيه، كما تم بحث خطة التواصل مع الجمهور، وتنسيق جهود مرور الطواف في مختلف مدن الدولة وعلى مساحة جغرافية واسعة ولفترة 7 أيام وهي فترة زمنية أطول مما كان يستغرقه كل من طوافي أبوظبي ودبي كما أن زمن كل مرحلة سيمتد لفترة أطول يومياً.

ملتقى

في ختام اجتماع اللجنة العليا المنظمة لطواف الإمارات الدولي للدراجات الهوائية، عقد سعيد حارب وعارف حمد العواني لقاء مع عيسى هلال الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وحضر اللقاء ناصر أمان آل رحمة، ومبارك سالم العامري، وسعيد العاجل مدير إدارة الأنشطة المجتمعية والثقافية في مجلس الشارقة الرياضي، وعدد من المديرين في المجالس الرياضية الثلاثة، حيث تم عرض نتائج عمل اللجنة العليا المنظمة لطواف الإمارات على أمين عام مجلس الشارقة الرياضي من أجل تنسيق الجهود وضمان مرور الطواف في جميع إمارات الدولة ومختلف المدن ذات الطبيعة المتنوعة.

تعاون

استعرض الملتقى جهود التعاون بين المجالس الثلاثة والدور الوطني لكل منها، وذلك من أجل توحيد الجهود وتكامل الأدوار من أجل تطوير القطاع الرياضي في الدولة.