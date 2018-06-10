عبدالله الشرقي: إنجازات «بناء الأجسام» متميزة

أشاد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بالنجاحات التي حققها لاعبا المنتخب الوطني للقوة البدنية فيصل الغيص الزعابي، وعمر الظاهري، خلال مشاركتهما الأخيرة في بطولة العالم للقوة البدنية التي أقيمت في فنلندا، بعد أن حصل اللاعب الزعابي على الذهبية، ونال الظاهري المركز الرابع بسبب تعرضه لإصابة مفاجئة، وأثنى على النجاحات المتميزة التي حققها لاعبو منتخب بناء الأجسام للشباب والرجال، خلال المشاركة في بطولتي آسيا في منغوليا، وغرب آسيا في البحرين، إضافة إلى الإنجازات الأخرى التي تحققت في البطولات الدولية الأخرى.

استضافة

جاء ذلك خلال المجلس الرمضاني علي بن حيدر نائب رئيس اتحاد بناء الأجسام، في دبي على مائدة إفطار، بحضور إبراهيم عبدالملك الأمين العام السابق للهيئة العامة للرياضة، والعقيد عبد الكريم محمد سعيد رئيس أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، والدكتور عادل فهيم نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وعدد من أعضاء مجالس إدارات الاتحادات، وعدد من اللاعبين المتوجين بالميداليات الدولية.

وقدم الشيخ عبدالله الشرقي درعاً تذكارية تكريماً للأمين العام السابق لهيئة الرياضة إبراهيم عبدالملك، مثنياً على الجهود التي بذلها في خدمة الرياضة عموماً، وبناء الأجسام بشكل خاص، وتقدم بالشكر لنائبه علي بن حيدر لاستضافته أسرة بناء الأجسام بشكل سنوي في بيته، ما أسهم في رفع مستوى التواصل بين الجميع، متمنياً المزيد في خدمة الرياضة الإماراتية.

إنجاز

وأكد رئيس الاتحاد أن ما تحقق من نتائج في بطولة العالم بالقوة البدنية يعد إنجازاً باهراً، خصوصاً أن الميدالية الذهبية للاعب فيصل الزعابي في البرنج بريس لوزن 83 كيلوغراماً، هي الأولى للإمارات والوطن العربي، إذ لم يسبقه أحد في تحقيق هذا الإنجاز، وفيما يتعلق بما حققه عمر الظاهري، فهو الآخر يستحق الإشادة، خصوصاً بعد تحديه الإصابة، والإصرار على الاستمرار في المنافسة، حيث كان قريباً من إحدى الميداليات الملونة، بحيث يحقق اللاعبان إنجازاً غير مسبوق، متمنياً أن يتعافى من إصابته بأسرع ما يمكن للاستعداد للبطولات المقبلة.

شكر

بدوره تقدم اللاعب فيصل الغيص الزعابي بالشكر إلى مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية للجهود التي بذلت من أجل تحقيق تلك المشاركة الإيجابية، موضحاً أنه سعيد للغاية أن هذا الإنجاز تحقق في عام زايد، العام 2018، معبراً عن اعتزازه بنيل الإمارات أول ميدالية ذهبية في القوة البدنية على مستوى العالم، في بطولة شارك بها أفضل 450 لاعباً بالعالم، وخاصة في وزني، بتواجد نخبة من لاعبي العالم.

روح رياضية

أثنى الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي على الروح الرياضية العالية التي ظهر بها لاعبو منتخب بناء الأجسام، وإحرازهم عدداً كبيراً من الميداليات، وللروح الرياضية العالية أثناء المنافسات.