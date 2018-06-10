«البيان» تتوج الفائزين في بطولة «نبض السعادة»

اختتمت بطولة البيان الرمضانية «نبض السعادة» منافساتها، والتي أقيمت على مدار أربعة أيام في صالة الليوان بمقر الصحيفة. وشارك في البطولة التي أقيمت ضمن مبادرة «بهجة» الهادفة إلى إسعاد الموظفين، 32 لاعباً من قطاع النشر بمؤسسة دبي للإعلام تنافسوا في 3 ألعاب رياضية هي البلياردو وتنس الطاولة ولعبة بيبي فوت. وأسفرت نتائج المنافسات عن فوز إبراهيم الحساوي، مدير التحرير للشؤون الفنية بصحيفة البيان، بلقب تحدي البلياردو، وحل في المركز الثاني بولا بولس من صحيفة الإمارات اليوم.

تنس طاولة

ونال المركز الأول في لعبة تنس الطاولة أحمد طارق من صحيفة الإمارات اليوم، وحل ثانياً زميله سيد مصطفى. وفي لعبة بيبي فوت، حصل على المركز الأول الفريق الذي يضم كلاً من سعيد الحلاق ودشينت، فيما كان المركز الثاني من نصيب الفريق الذي يضم حيدر الهاشمي وعبدالكلام عبدالرشيد. وقام أحمد الحمادي، المدير التنفيذي بقطاع النشر في المؤسسة، بحضور فاطمة مطر مديرة الموارد البشرية في قطاع النشر، بتتويج الفائزين بالكؤوس والجوائز في ختام البطولة.

نجاح

وأشاد أحمد الحمادي بنجاح البطولة للعام الثاني على التوالي، والتي شهدت منافسات ساخنة بين المشاركين، وأضاف أن البطولة حققت أهدافها لاسيما أنها كانت بمثابة منصة مهمة أمام الموظفين، للتعرف عن قرب أكثر على زملائهم بعيداً عن قيود العمل، وتعزيز الترابط والعلاقات الاجتماعية واللياقة الصحية والذهنية بين الموظفين، مشيراً إلى أن النجاح المتواصل للفعالية يعتبر دافعاً نحو تنظيم بطولة أكبر في العام المقبل.

جهود

وأشار المدير التنفيذي لقطاع النشر إلى أن الفائزين نالوا شرف الفوز في البطولة التي تزامنت مع عام زايد الخير وهي مناسبة غالية على قلوب الجميع. وثمّن الحمادي جهود اللجنة المنظمة، التي حرصت على تهيئة الأجواء لتحقيق النجاح المطلوب، وبذل أقصى طاقتها من أجل إنجاح الفعالية التي تهدف إلى تحقيق السعادة لدى الموظفين، مشيراً إلى أن التفاعل الرائع والمشاركة المميزة من مختلف الأقسام والإدارات في قطاع النشر يؤكدان نجاح البطولة ومدى تأثيرها الإيجابي في العاملين.

سعادة

من جهتها أعربت فاطمة مطر عن سعادتها بنجاح البطولة الرمضانية «نبض السعادة» التي استمرت على مدار أربعة أيام، وقالت إن الفعالية شهدت تفاعلاً رائعاً بين الموظفين المشاركين، مشيرة إلى أن الغاية من إقامة الحدث هو إسعاد الموظفين وذلك انسجاماً مع مبادرة «بهجة» التي تحمل شعار السعادة من الموظف وإلى الموظف.

تهنئة

توجهت فاطمة مطر بالتهنئة إلى جميع الفرق والمشاركين في البطولة على الأداء الفني الرفيع الذي قدموه والروح الرياضية التي تميز بها اللاعبون المشاركون.