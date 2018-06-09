الزعابي: أتطلع للمزيد من الإنجازات في بناء الأجسام

رسم فيصل الغيص الزعابي البسمة على وجوه أسرة بناء الأجسام، بمسيرته الحافلة بالإنجازات الكثيرة والكبيرة والأولى من نوعها، بهذه الرياضة بعد أن أصبح ثاني لاعب يفوز بلقب بطولة العالم لكمال الأجسام، والأول على مستوى القوة البدنية، بعد أن حقق المركز الأول في مونديال القوة البدنية في هلسنكي في فنلندا في وزن 83 كلغ بالبرنج بريس، وكان زميله محمد الزحمي والذي فاز ببطولة العالم لبناء الأجسام في وقت سابق، وهي الميدالية الذهبية الثامنة للعبة على المستوى الخارجي إضافة إلى فضيتين وثلاث برونزيات. وتمنى اللاعب تحقيق المزيد من الإنجازات لرياضة بناء الأجسام والقوة البدنية.

عبد الله الشرقي يقدم درع الاتحاد للبطل تثميناً للإنجازات | البيان

والتقى «البيان الرياضي» النجم الذهبي للتعرف على مسيرته على بساط منافسات القوة البدنية والعضلية، ومشواره الإعدادي وصولاً للتألق والإبداع، وأكد فيصل الغيص الزعابي أنه يشعر بسعادة غامرة لكون فوزه باللقب العالمي جاء مع مبادرة «عام زايد»، وقال: أهدي الإنجاز الى الإمارات دولة وحكومة وشعبا، وإلى الهيئة العامة للرياضة ولأسرة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، وأعضاء الاتحاد والى القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وزملائي اللاعبين والمدربين، وأتمنى المحافظة على الإنجاز وتحقيق المزيد من الألقاب في البطولات المقبلة وأدعو زملائي للاجتهاد لتحقيق المزيد من الإنجازات.

ارتباط

وعن ارتباطه باتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية كعضو مجلس إدارة، فضلاً عن كونه لاعباً أكد الزعابي أنه لا يشعر بوجود عائق يؤثر على واجباته في الجانبين، حيث إنه يؤدي واجباته الإدارية باعتباره رئيسا للجنة الحكام والقوة البدنية، بنفس المستوى الذي يمارس فيه التدريبات اليومية للحفاظ على الإنجازات التي يعشق تحقيقها للدولة، وقال: ما دام الأمر يرتبط باسم الدولة، فإنني أفكر وأجتهد أن أجمع واجباتي بنفس المستوى، وأثمّن توجيهات الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، ونائبه علي بن حيدر لتذليل كل العقبات التي تقف بمواجهة مشروع فوزي ببطولة العالم، وأشيد بحرص الأمين العام للاتحاد محمد عبد الرحيم المري على دعمي، حيث شهد كل الإنجازات التي حققتها، وترأس وفد الدولة في البطولات التي شاركت بها خارج الدولة وقام بدور الإداري والأخ حتى تحقق النجاح، وعموماً فإن جميع أعضاء الاتحاد كان لهم دور فاعل في النجاحات.

محطات

وعن توقيت التدريبات في شهر رمضان، أكد فيصل الزعابي أنه يختار فترة ما بعد صلاة التراويح لإجراء المران بما يتناسب مع شهر رمضان دون أن يخل بالمعدلات الطبيعية المعتمدة في جدول تدريباته، وقال: رغم أنني قادر على أداء التدريبات قبل موعد الإفطار بحكم تعودي على ذلك، لكني أفضل تأجيلها إلى بعد الإفطار لكيلا أربك الجهاز العضلي بارتباك الجهازين الهضمي والتنفسي، ولكي يكون قدوة لغيره من الرياضيين الذين تختلف قابلياتهم البدنية عنه.

نظام غذائي

وعن أسلوبه الغذائي في شهر رمضان أشار فيصل إلى أنه لا يجد هناك فرقا بينها وبين فترة قبل الصيام لكونه في الحالتين، يتوجب عليه وضع برنامج غذائي مركز متشابه، لكيلا يحدث أي عوارض جسمانية، وقال: إنني آكل وأشرب بنفس الأسلوب قبل وخلال شهر رمضان وبعده، وقال: برنامج نومي لا يختلف في الشهر الفضيل، بحيث أحافظ على مدة النوم لثماني ساعات يوميا بشكل مبكر لكي أستيقظ بنفس التوقيتات التي تعودت عليها قبل شهر الصيام، وهذا الأمر بمثابة القانون لدي ولا أقوم بتغييره مادام لدي الرغبة في المحافظة على إنجازاتي الرياضية كبطل على المستويات كافة المحلية والقارية والعالمية.

لا تفريط

وعن الأكلات التي يتناولها بشكل دائم وخصوصا في شهر رمضان وكيف يمكنه أن يقاوم الحلويات والعصائر، قال الزعابي: لا أمنع نفسي من أي شيء منها، بقدر تناولي الأطعمة التي تتركز فيها الأنواع المفيدة من الكربوهيدرات والبروتينات والسكريات، و كل شيء بقدره، ودون تفريط بها.





ممارسة

نصائح مهمة

قدم البطل العالمي فيصل الغيص الزعابي جملة من النصائح لمحبي ممارسة رياضة القوة البدنية وبناء الأجسام بعدم ممارستها دون التقيد بأنظمتها الصحيحة، ويفضل عدم ممارستها بشكل منفرد، تلافياً للوقوع بأخطاء قد تتسبب بإصابات خطيرة، ومنها ما يقود إلى اللجوء إلى الهرمونات أو المنشطات، أو الاستخدام غير الصحيح للمكملات الغذائية. دبي - البيان الرياضي

سعادة

بن حيدر: الإنجازات تعكس طموحات أبناء اللعبة

أعرب علي بن حيدر نائب رئيس اتحاد بناء الأجسام والقوة البدنية، عن سعادة اتحاد اللعبة برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، وأسرة اللعبة بمسيرة البطل الزعابي، ومشواره في هذه الرياضة ومقارعته نجوم اللعبة والفوز عليهم بمختلف البطولات المحلية والخليجية والعربية والقارية وصولاً للعالمية، وقال: هذه الإنجازات التي يحققها أبناء اللعبة تثلج صدورنا، وتعكس الآمال والطموحات التي يدركها أبناء الإمارات وسعيهم الدؤوب لرفع علم الدولة عالياً في جميع المحافل.

وأكد بن حيدر أن مثل هذه الإنجازات لن تكون الأخيرة بمسيرة نجوم اللعبة وهي جزءاً من رد الجميل لقيادتنا الرشيدة، وقال: اتحاد اللعبة يحرص على رعاية نجوم وممارسي هذه الرياضة، والإنجازات حافز لبقية اللاعبين للتواجد على منصات التتويج، وإضافة مزيد من الإنجازات والمكاسب الرياضية. دبي - البيان الرياضي

مسيرة

موعد مع النجومية

شهدت مسيرة فيصل الغيص الزعابي العديد من الإنجازات وتمثلت في ذهبية بطولة العرب، وذهبية بطولة آسيا 2012، وذهبية بطولة آسيا 2013، وبرونزية روسيا في بطولة العالم، بالعام نفسه، وذهبية بطولة آسيا 2014، وفضية بطولة آسيا 2015، ورابع بطولة العالم في جنوب أفريقيا (برونزية)، وبرونزية بطولة آسيا في سلطنة عمان 2015، وفضية بطولة آسيا وأوشينيا 2014 في أوزبكستان، وذهبية آسيا وأوشينيا في 2015 في أستراليا، وذهبية آسيا 2016 في اندونيسيا، وذهبية آسيا في الهند 2017، والرابع في بطولة العالم في بلاروسيا 2017، (برونزية)، قبل أن يفوز باللقب العالمي أخيراً في فنلندا. دبي - البيان الرياضي