6 رياضات في بطولة «كهرباء دبي»

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي بطولتها الرياضية الرمضانية لعام 2018، التي تستمر منافساتها حتى 8 من يوليو 2018 في قاعات الشيخ سعيد بمركز دبي التجاري العالمي؛ وتشمل 6 رياضات هي كرة الريشة، وكرة السلة، وكرة الطائرة، وكرة القدم، وتنس الطاولة، والكريكيت.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تحرص الهيئة على الالتزام بمسؤوليتها المجتمعية تجاه الموظفين وتحقيق سعادتهم، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بجعل مدينة دبي المدينة الأسعد عالمياً، وبأن تكون الرياضة جزءاً من ثقافة المجتمع الإماراتي.

وأضاف: يسعدنا تشجيع موظفي الهيئة من مختلف الإدارات والقطاعات على ترسيخ الرياضة باعتبارها أسلوب حياة وممارسة يومية، وذلك من خلال إشراكهم في البطولات الرياضية المختلفة على جميع المستويات، وإقامة الفعاليات والدورات الرياضية الداخلية بالهيئة؛ لما للرياضة من أثرٍ عظيم على تهذيب النفس وصقل المهارات وتعزيز روح العمل الجماعي، والتفكير الإيجابي، وتعزيز الجو الأسري، وتوطيد العلاقات الأخوية، وتمكين الموظفين من مختلف إدارات وقطاعات الهيئة من التعارف فيما بينهم خارج أوقات العمل؛ ما يعزز ولاءهم الوظيفي، ويؤثر إيجاباً على حياتهم المهنية والشخصية.

جهود الهيئة

وقال الدكتوريوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، ورئيس اللجنة الرياضية بالهيئة: «تأتي بطولة الهيئة الرياضية الرمضانية في إطار جهود الهيئة لإشراك الموظفين في مختلف الفعاليات، التي تعود عليهم وعلى الهيئة بالنفع، ويشمل ذلك مختلف الفعاليات الثقافية والاجتماعية والرياضية التي يستفيد منها الموظفون على الجانب الإنساني والشخصي والمهني. وتؤمن الهيئة بأن مواردها البشرية هي رأس مالها الحقيقي، ولذا فإنها لا تدخر جهداً في العمل على إسعادهم وتوفير جميع أوجه الدعم اللازمة لتطوير قدراتهم، وإطلاق العنان لإمكانياتهم نحو أفق رحبة من الإبداع والابتكار في ظل بيئة متميزة تسودها روح التناغم والتقارب الإنساني والثقافي».

دعم

أكد الطاير أن الهيئة من المؤسسات الرائدة في دعم المسيرة الرياضية في الدولة، سواءً من خلال تنظيم البطولات الداخلية، أو المشاركة في المنافسات والبطولات المختلفة.