الشريفي يكرّم لجنة دوري المحترفين

كرّم اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، لجنة دوري المحترفين من أندية العين والجزيرة والظفرة وبني ياس، للمشاركة في إنجاح مبادرة «فنر رمضان»، التي نفذتها إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة ضمن حملة التوعية الأمنية والمجتمعية التي أطلقتها تحت شعار (رمضان أمن وأمان). وكانت المبادرة قد بثت رسائل فيديو توعوية قدمها لاعبو أندية دوري المحترفين لكرة القدم، وقدمت نصائح للجمهور في مختلف القضايا الشرطية والأمنية والمرورية والمجتمعية، ونبهت قائدي المركبات إلى مخاطر السرعة الزائدة، وتحذير أفراد المجتمع من التعامل مع المتسولين وضرورة الإبلاغ عنهم. وثمنت شرطة أبوظبي التعاون والتنسيق مع لجنة دوري المحترفين وجريدة الاتحاد في تحقيق أهداف المبادرة.