10 ألقاب لزوارق أبوظبي في رمضان

استقبل الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، فريق أبوظبي للزوارق السريعة والدراجات المائية، حيث أقام الشيخ محمد بن سلطان مأدبة إفطار احتفالاً بالفريق وما قدمه في بطولات العالم المختلفة خلال شهر رمضان الفضيل.

وكان فريق أبوظبي قد حقق 10 كؤوس مختلفة في شهر رمضان الفضيل، من خلال مشاركته في الجولات الأولى لبطولة العالم لزوارق الفورمولا 1، وبطولة العالم للفورمولا 2 وبطولة العالم للدراجات المائية.

تفوق وتميز

وشهدت مختلف البطولات تفوقاً وتميزاً لفريق أبوظبي، وحضوراً على منصات التتويج، حيث رسخ فريق أبوظبي اسم أبطال الإمارات في كل مشاركاته، وحضوره العالمي في شهر رمضان الفضيل، وبداية الموسم الدولي للفريق عبر مشاركاته المختلفة.

وأكد الشيخ محمد بن سلطان للأبطال، أنهم مثال قوي لما يقدمه ممثلو الرياضة الإماراتية عبر التفوق والحضور في كل البطولات البحرية، وجلب الإنجازات والألقاب لرياضة الإمارات، حيث كان وجودكم في كل هذه البطولات وجلب الإنجازات هو فخر لنا جميعاً ولاسم الإمارات، الذي نسعد بحضوره على المستوى الدولي في جميع البطولات البحرية.

حضور قوي لفريق أبوظبي في المنافسات | البيان

حضور قوي

وأضاف محمد بن سلطان: ما قدمه فريق أبوظبي في شهر رمضان عاد بالخير والسعادة على رياضة الإمارات، وأثبت فريق أبوظبي أيضاً أنه قادر على التعامل وبقوة مع كل البطولات التي يحضر ويشارك من خلالها.

وشدد سموه على أن المشاركة والحضور في هذا الموسم بالتحديد 2018 يأتي لكي يواكب عام زايد، الذي من خلاله حرص فريق أبوظبي على أن يكون له حضور في كل البطولات البحرية، وتشكيل منافسة قوية من متسابقيه وقاعدته القوية حالياً من الشباب المواطنين، وفي عام زايد يحضر فريق أبوظبي وبقوة في كل البطولات البحرية، ويعود علينا بالخير والفائدة الرياضية أيضاً عبر حضوره ومشاركته، ويكفينا فخراً أن يحمل كل المتسابقين والإداريين وأطقم الفريق شعار عام زايد في مشاركتهم وحضورهم.

نتائج إيجابية

ووجه الشيخ محمد بن سلطان كلمة تحفيزية للمتسابقين، لكي يواصلوا المسابقات والجولات القادمة بنفس الأداء والحماس القوي، وأيضاً النتائج الإيجابية التي جعلت من فريق أبوظبي رقماً صعباً وعالمياً في الوقت الحالي.

وقال سموه: الآن موجة فريق أبوظبي هي الأعلى بين أمواج كل الفرق المشاركة والموجودة حالياً، ويكفينا أن يمتد اسم الإمارات وحضورها حالياً في ست بطولات عالمية، هي الرقم واحد حالياً على مستوى الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، وعلى خريطة كل المشاركات البحرية القارية والدولية، بالإضافة إلى امتداد موجة فريقنا كي تشمل هذا الموسم بطولات قارية مختلفة سيكشف عنها فريق أبوظبي الستار لاحقاً.

النجم الشاب

كما أشاد الشيخ محمد بن سلطان بأداء وحضور النجم الشاب سلمان العوضي، الذي يعد أحدث الوجوه المنضمة إلى فريق أبوظبي، حيث أكد الشيخ محمد أن العوضي كان عند حسن الظن به، بإحراز المركز الثالث على مستوى العالم في فئة واقف محدود، وفي بطولة العالم لهذه الفئة التي أقيمت مؤخراً في إيطاليا، وأكد سموه أن النجم الشاب سيكون له شأن وحضور قوي مع فريق أبوظبي في المناسبات والبطولات المقبلة.