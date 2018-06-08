«أبوظبي الرياضي» يكرم كوادر المارشال الإماراتي

أقام مجلس أبوظبي الرياضي، حفل الإفطار السنوي للرياضيين والأندية والشركاء والرعاة والإعلاميين والمتطوعين، في تجمع مميز، وملتقى رياضي هادف، لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات، وتعزيز أواصر التعاون والعلاقات، بما يخدم مسيرة التطور الرياضي في إمارة أبوظبي، وشهد الحفل، تكريم الكوادر المتميزة لفريق مارشال الإماراتي، الذي أطلقه مجلس أبوظبي الرياضي قبل عام من الآن، لترسيخ العمل التطوعي التخصصي الاحترافي، والعمل به أثناء استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

حضور متميز

وحضر الحفل الذي أقيم بخيمة المجلس بجزيرة الحديريات، مساء أول من أمس، عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعيسى هلال الحزامي، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وعبد المحسن الدوسري، الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، ومحمد فاضل الهاملي رئيس اتحاد رياضة أصحاب الهمم، وفرناندو لويس ليموس إيقريجا سفير جمهورية البرازيل لدى الدولة، ورومان غولوفتشينكو سفير جمهورية بيلاروسيا لدى الدولة، وفهد علي الشامسي، المدير التنفيذي لاتحاد الجوجيتسو، وسلطان المحمود المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين، وماجد عتيق المهيري، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت الحديثة، والعميد خليفة بطي الشامسي رئيس اللجنة الرياضية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وبيتر ويلر المدير التنفيذي لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 في أبوظبي، إلى جانب 300 متطوع ومتطوعة.

تكريم المتميزين

وقام عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بتكريم المتميزين للموسم الرياضي 2017-2018، بحضور فهد علي الشامسي وبيتر ويلر، حسب الفئات المختلفة، وشملت: جائزة المارشال المتميز (ذكور) مصعب البلوشي، و(إناث) العنود سعيد المرزوقي، وجائزة القائد المتميز ناصر الكثيري، والقائدة المتميزة مريم تعيب البلوشي، وجائزة المارشال المتميز من أصحاب الهمم محمد الجنيد، وجائزة فريق عمل المارشال المتميز (الفريق الفني للجوجيتسو)، المكون من جاسم العامري، أحمد سعد، أحمد محمد النعيمي، محمد سيد إسحاق الهاشمي، محمد تعيب البلوشي، ريم علوي الهاشمي، شيرين المزروعي، العنود سعيد المرزوقي، أسماء يوسف الحمادي، خديجة راضي الراشدي، عالية جمعة الحوسني، نوره جمال ناصر، شعاع علي عبد الله، خميس أحمد المحيربي، خالد جمعة الزعابي، فاطمة عبد القادر الحضرمي، وفازت بجائزة عائلة المارشال المتميزة، عائلة عبد الله الكثيري، التي ضمت: عامر وناصر وأحمد وراشد عبد الله الكثيري، فيما نالت جائزة أفضل مارشال للموسم الرياضي 2017-2018، أسماء يوسف الحمادي.

144

ساهم المارشال الإماراتي في تنظيم 144 فعالية رياضية، من ضمنها 4 فعاليات داخلية، و14 فعالية خارج الدولة، و69 فعالية محلية، و57 مجتمعية، ويبلغ عدد أعضاء المارشال الإماراتي، 14,131 ألفاً من 81 جنسية، منهم أكثر من 8760 مواطناً إماراتياً، جميعهم مؤهلون لتنظيم مختلف الفعاليات.