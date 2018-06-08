تكريم 100 لاعب ولاعبة من منتسبي شرطة دبي

احتفلت إدارة الشؤون الرياضية بشرطة دبي مساء الإثنين الماضي، بأصحاب الألقاب والمراكز الثلاثة الأولى في البطولات والمسابقات الرمضانية التي دأبت شرطة دبي على إقامتها سنوياً خلال شهر رمضان المبارك، وتم تكريم أكثر من 100 ضابط وصف ضابط، ومن الأفراد المنتسبين والعاملين بشرطة دبي من الجنسين، الذين تنافسوا للفوز بألقاب 8 بطولات ومسابقات رياضية على المستوى الفرقي والفردي، على ملاعب أكاديمية شرطة دبي وملاعب وصالات نادي ضباط شرطة دبي بمنطقة القرهود بدبي.

وحرص اللواء محمد سعيد المري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، والعميد خالد شهيل، مدير إدارة إسعاد المجتمع، والعقيد علي خلفان المنصوري، مدير إدارة الشؤون الرياضية بشرطة دبي، والرائد حمزة الميل، رئيس قسم الأنشطة الداخلية بشرطة دبي، وبحضور أحمد محمد المرزوقي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني، وعبد الرحيم طيب العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ليدر سبورت»، الرعاة الرئيسين لجميع بطولات وأنشطة شرطة دبي، إلى جانب محمد سلطان الجوكر، والقطب الوصلاوي عبدالله سالم الرميثي، على تكريم الفائزين في جميع البطولات والمسابقات، وتم تقديم الكؤوس والميداليات، إلى جانب الهدايا التقديرية المخصصة لكل بطولة ومسابقة على المستوى الفرقي والفردي.

الأبطال

وكانت النتائج قد جاءت كالتالي: فاز يوسف الحمادي من مركز ند الشبا والحاصل على الحزام الأسود بالمركز الأول، وفي وزن 69 كغ فاز بالمركز الأول محسن حمدان، وفي وزن 85 كغ حل بالمركز الأول طارق محمد. وفي منافسات الرماية، حصدت ميثاء محمد المركز الأول في بطولة الرماية للإدارات والمراكز بفئة المحترفات، وبفئة المحترفين لكبار الضباط فاز بالمركز الأول الرائد عبدالله سلطان الجلاف، في حين حصدت فاطمة سعيد المعمري المركز الأول ببطولة المشي للسيدات بفئة تحت 35 سنة، وفي منافسات الرجال فوق 35 سنة فاز بالمركز الأول عارف عبد الرزاق.

تكريم

وشملت مسابقة القوة البدنية 3 أوزان، ففي فئة 80 كغ فاز بالمركز الأول سيزر روسو، وبوزن 90 كغ فاز بالمركز الأول رادوكو دوف، وبوزن فوق 90 كغ حصد المركز الأول لطيق سيد، كما طال التكريم 12 شخصاً في بطولة الرجال على المستوى الفرقي والفردي، وفازت أكاديمية الشرطة بالمركز الأول من خلال الملازم جمعة الكندي وحسن نعمان وفارس جمعة.

وفي بطولة الفردي فاز بالمركز الأول النقيب راشد سالم، كما حصدت سيدات إدارة أمن المواصلات بطولة رماية السيدات من خلال اللاعبتين رباب عاشور وإيمان صالح، وفي منافسات الفردي فازت بالمركز الأول الرقيب أول عزة عبدالله.

وفي بطولة الشطرنج للرجال فاز بالمركز الأول الملازم سعيد شكري، وفي بطولة السنوكر فاز بالمركز الأول الملازم أول محمد سالم الكتبي، كما فازت الوكيل أول فاطمة المعمري ببطولة الكروس فيت بعمر من 18 ولغاية 35 سنة، وبعمر فوق 35 سنة حصدت المركز الأول هبة سيد صلاح.