سارة الأجنف بطلة «الإمارات الوطني للتجديف»

تُوجت سارة الأجنف السباحة الأولمبية السابقة ولاعبة التجديف الحالية، أخيراً بلقب البطل الوطني للتجديف خلال بطولة الإمارات للتجديف التي نظمها اتحاد الإمارات للإبحار والتجديف، بمشاركة 60 مجدفاً من ستة أندية من مختلف الإمارات، وقد تنافسوا على فئات مختلفة.

وتمكنت سارة الأجنف، التي لا تزال تتعافى من جراحة ناتجة عن حادث تعرضت له، من التغلب على الصعاب وفازت بما مجموعه تسع ميداليات في الجولتين الخامسة والأخيرة من البطولة، وقد حصلت على لقب بطل الإمارات الوطني الشامل لعام 2018 في جميع المسابقات الخمس، وهي: فردي وزوجي ورباعي السيدات، إضافة إلى الزوجي المختلط والرباعي المختلط.

وتمكنت سارة الأجنف في الجولة الخامسة التي أُقيمت في أبوظبي من حصد الميداليات الذهبية في زوجي السيدات ورباعي السيدات والرباعي المختلط، ولكنها لم تتمكن من حصد الذهب في سباق فردي السيدات والزوجي المختلط لتكتفي بالفضية، بعد أن حلت ثانية بفارق ثواني قليلة.

ونتيجة للإنهاك الحراري، اضطرت سارة الأجنف للانسحاب من سباق الرباعي المختلط، ولكنها عادت إلى السباق مرة أخرى بعد الظهيرة، لتفوز بفضية سباق فردي السيدات وذهبية زوجي السيدات والزوجي المختلط.