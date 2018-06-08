شرطة أبوظبي تتوج الفائزين في رمضانية «إيكاد 14»

اختتمت شرطة أبوظبي، فعاليات البطولة الرمضانية الرابعة عشرة في المدينة السكنية للعمال (إيكاد) في مصفح، في إطار إسعاد المتعاملين، وترسيخ مفهوم التآلف والترابط، وتعزيز قيم عام زايد 2018. وتوّج الرائد وليد الهاشمي، رئيس قسم الوقاية من الجريمة في مركز شرطة مصفح في مديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي، في ختام البطولة، الفرق الفائزة في منافسات كرة القدم وكرة الطائرة.

وأكد الهاشمي، حرص شرطة أبوظبي على تنظيم مثل هذه البطولات الهادفة إلى تعزيز التواصل بين الشرطة وشرائح المجتمع المختلفة، وكسب ثقة ورضا الجمهور عن الخدمات المقدمة، تحقيقاً للأمن والاستقرار المجتمعي.

حضر حفل الختام، النقيب محمد الساعدي، مدير فرع الشرطة المجتمعية في مركز شرطة مصفح، وجمعة الكعبي، مدير المدينة السكنية «إيكاد»، والدكتور شمشير فياييل، مدير مجموعة مستشفيات VPS الراعي الرسمي للبطولة، وعدد من منتسبي مركز شرطة مصفح. وشهدت البطولة التي نظمها فرع الشرطة المجتمعية في مركز شرطة مصفح، منافسات قوية بين الفرق المشاركة على نحو يعكس مستوياتها المتقدمة، والأداء المتميز بروح رياضية ومعنويات عالية، وتنافس فيها 8 فرق من كرة القدم، و8 من كرة الطائرة، وألعاب قوى.