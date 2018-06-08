الشوربجي وماثيو إلى نصف نهائي «محترفي الإسكواش»

تأهل المصري محمد الشوربجي والبريطاني نك ماثيو، إلى نصف نهائي دبي لبطولات محترفي الإسكواش التي تنظمها «أتكو»، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش، وبدعم من مجلس دبي الرياضي، ويستضيف فعالياتها نادي الإمارات للغولف لغاية 9 يونيو الجاري. ونجح ماثيو (37 عاماً) الذي يخوض آخر منافسات الإسكواش الدولية قبل الاعتزال، في التغلب على الكولومبي ميغيل أنجل رودريغيز، حامل لقب بطولة بريطانيا المفتوحة، 2 ـ 1، في مواجهة مثيرة جرت مساء أول من أمس، واستغرقت 72 دقيقة. وبالرغم من دخول ماثيو مرحلة الاعتزال بعد خروجه المخيب للآمال في الدور الثاني لبطولة بريطانيا المفتوحة الشهر الماضي، تمت دعوته للمشاركة في نهائيات دبي عقب انسحاب المصري مروان الشوربجي، المصنف الثالث عالمياً، نتيجة إصابته في الساق، وقدم ماثيو عرضاً رائعاً توجه بهزيمة الكولومبي المتألق 11 ـ 9، 9 ـ 11، 12 ـ 10. وقال ماثيو: «بذلت قصارى جهدي ووظفت جميع خبراتي وطاقاتي لتحقيق الفوز».

منافسة قوية

كذلك حجز محمد الشوربجي، حامل اللقب، والفائز بألقاب أربع من بطولات السلسلة هذا الموسم، مكاناً له في نصف النهائي للمرة الرابعة على التوالي، إثر فوزه على مواطنه طارق مؤمن يوم أمس 2 ـ 1، وشهد شوط المباراة الثالث منافسة شديدة بين القطبين، نجح الشوربجي في حسمه أخيراً لصالحه 11 ـ 9. وقال الشوربجي: «قد تكون هذه المواجهة الأخيرة بيننا هذا الموسم، وجميل أن ألتقي معه مجدداً. أنا وشقيقي وطارق وعلي فرج وصلنا إلى القمة، وللمرة الأولى في تاريخ الإسكواش يتصدر أربعة مصريين قمة الترتيب، لقد شهدت جيل عمرو شبانة وكريم درويش ورامي عاشور عندما وصل ثلاثتهم إلى القمة، ولكن لم أتوقع أن نمتلك جيلاً مماثلاً، وأنا سعيد كوني جزءاً من هذا التاريخ، وسأتذكر دوماً هذا الأمر فيما تبقى من مسيرتي».

منافسات السيدات

وفي منافسات السيدات سجلت نور الشربيني، المصنفة الأولى عالمياً، فوزها الثاني مساء أمس، عقب فوزها على مواطنتها نور الطيب، المصنفة الثالثة، 2 ـ 0، في مباراة سريعة استغرقت 15 دقيقة. ولم تتمكن الطيب من الحفاظ على بدايتها القوية، التي شهدت إنزالها هزيمة خاطفة (13 دقيقة فقط) بالمصنفة السادسة عالمياً نوران جوهر في أول أيام الحدث، إذ خسرت شوطي المباراة أمام الشربيني بنتيجة 11 ـ 7، 11 ـ 5، لتتصدر الأخيرة قمة الترتيب في المجموعة (A).

وساهم الفوز الذي حققته جويل كينغ على نوران جوهر لاحقاً (11 ـ 8، 14 ـ 12)، في تأهل الشربيني إلى نصف النهائي، كما أبقى حظوظ النيوزيلندية -29 سنة- في بلوغ أول نصف نهائي لها في السلسلة العالمية، وقالت كينغ: «نوران أصغر مني سناً بكثير، ولكن لم يسبق لي هزيمتها، وجميل أن أفوز عليها 2-0، خاصة في دور المجموعات المهم، وأعتقد أننا اعتدنا على منافسة اللاعبات المصريات، إذ هيمن على اللعبة في السنوات القليلة الماضية، ويقدمن عروضاً رائعة في الإسكواش».

فوز ماسارو

وشهدت فترة المنافسات الأولى، فوز حاملة اللقب لورا ماسارو من إنجلترا على مواطنتها سارة جين بيري 2 ـ 1، وتشق ماسارو -34 سنة- طريقها بقوة في المجموعة (B) للسيدات، عقب فوزها الرائع في أول أيام الحدث على بطلة العالم المصرية رنيم الوليلي 2 - 1. وحقق الألماني سايمون روزنر فوزه الثاني في الحدث على المصري علي فرج 2 - 1. وأنزل كريم عبد الجواد من مصر هزيمة ثانية بالفرنسي غريغوري غولتيير 2-1، ليودع الأخير البطولة، ويبقي الأول على آماله في الوصول إلى نصف النهائي بعد خسارته أمام روزنر في اليوم الأول. وأصبح روزنر أول لاعب يتأهل إلى نصف النهائي عقب تغلبه على المصنف الثاني عالمياً علي فرج (7-11، 11-9، 11-3).

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فازت بطلة العالم المصرية رنيم الوليلي على الفرنسية كاميل سيرميه، المصنفة الخامسة، 2-1، لتبقى المنافسة مفتوحة على مصراعيها في المجموعة (B) لتحديد المتأهلات إلى نصف النهائي.