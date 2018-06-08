ختام رمضانية «عام زايد» للبولينغ بأبوظبي اليوم

تختتم مساء اليوم بصالة مركز خليفة الدولي للبولينغ بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، بطولة عام زايد الرمضانية للبولينغ التي أقيمت برعاية شركة أدنوك لمختلف الفئات والأعمار والمستويات، بمشاركة أكثر من 120 لاعباً ولاعبة على مستوى الدولة وبعض دول التعاون في مقدمتها السعودية والكويت وسلطنة عمان في فئات البطولة الثلاث.

وشهدت بطولة الثلاثي للبولينغ التي اختتمت أول من أمس، تتويج فريق نادي دبي لأصحاب الهمم بلقب بطولة الثلاثي بقيادة سعود الشامسي وطارق شهاب وأيمن سالم، وحل في المركز الثاني فريق نادي العين لذوي الاحتياجات الخاصة التابع لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية والذي ضم: مطر الرميثي، محمد خميس، وسالم المقبالي، أما المركز الثالث فقد كان من نصيب فريق أبوظبي وضمت قائمته: سالم الهاجري، محمد الجنيبي، عدنان الجابري.