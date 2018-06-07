«ناس» تحتفي بأصحاب الهمم في ليلة 7 نجوم

احتفت بطولة دورة ند الشبا الرياضية (ناس) بأصحاب الهمم في ليلة من فئة 7 نجوم من خلال فعاليات متنوعة استمرت أكثر من 4 ساعات وشملت مختلف الفئات.

وانطلقت ليلة أصحاب الهمم باحتفالية نهائي كرة قدم لأصحاب الإعاقة السمعية، تلتها مباراة استعراضية بين منتخب نجوم الإمارات ومنتخب الأولمبياد الخاص، ثم نهائي بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، لتؤكد بذلك دورة ند الشبا المكانة المتميزة التي يحتلها أصحاب الهمم ضمن فعالياتها الرئيسية منذ نسختها الأولى.

وشارك في المباراة التي حضرها جمع غفير من الجماهير، نجوم كرة القدم الإماراتية سبيت خاطر ومحمد عبدالرحمن وخميس إسماعيل وريان يسلم وهلال سعيد وسلطان برغش وخالد السناني مع مجموعة من لاعبي منتخب الأولمبياد الخاص الإماراتي الذين شاركوا في مسابقات الألعاب الأولمبية الخاصة الإقليمية – أبوظبي 2018، وسيشاركون في مسابقة الألعاب الأولمبية الخاصة العالمية - أبوظبي 2019.

وشهد احتفاء «ناس» بأصحاب الهمم العديد من الشخصيات الرياضية تقدمهم مروان بن غليطة رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وصلاح أمين نائب رئيس اللجنة المنظمة للدورة وطلال الهاشمي عضو مجلس إدارة مؤسسة الأولمبياد الخاص.

وبهذه المناسبة قالت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الإماراتي، إن إقامة مثل هذه المباريات والفعاليات الرياضية لإشراك ودمج لاعبي منتخب الإرادة مع المحترفين الرياضيين، يساهم في تهيئة البيئة الرياضية للاعبين أصحاب الهمم، ورفع مستوى استعدادهم للمشاركات المحلية والعالمية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في دعم وتأهيل لاعبي الأولمبياد الخاص.

وأكدت المزروعي بأن هذه الفعاليات الرياضية تساهم أيضاً في نشر الوعي بين أفراد المجتمع والشركاء بكل الجوانب المتعلقة برياضيي الأولمبياد الخاص الصحية والاجتماعية والنفسية لأغراض دمجهم بالشكل الأمثل مع أفراد المجتمع، بالإضافة لتسليط الضوء على إنجازات لاعبي الأولمبياد الخاص الرياضية داخل الدولة وخارجها، حيث أثبت لاعبو المنتخب الوطني في مختلف الرياضات قدرة عالية على المنافسة لكسب الألقاب في مسابقات الأولمبياد الخاص، إضافة إلى دعم جهود دولة الإمارات باستضافة المسابقات الرياضية العالمية على أرض الدولة، ونتوجه بالشكر الجزيل لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على دعمه الدائم واللامحدود لأصحاب الهمم واستضافة بطولة ند الشبا الرياضية للمباراة هو أكبر دعم للرياضات الموحدة وللرياضيين.

من جهته أكد مروان بن غليطة أن تنوع الرياضات يجعلها جاذبة أكثر وممتعة ومشوقة على طول الشهر، معربا عن فخره بما تحققه الدورة لرياضة الإمارات على صعيد اكتشاف المواهب وتحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم من أداء تماشيا مع شعار الدورة «قدرات لا حدود لها»، وقال: تحقق الدورة نجاحات متتالية وشهرة عالمية من عام إلى آخر بفضل الرعاية الكريمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وصرح بن غليطة أن المكانة المتميزة لأصحاب الهمم في دورة ند الشبا ومشاركتهم في ألعاب متنوعة تؤكد أنهم دائما في قلب قيادتنا الرشيدة، مشيداً بالبعد الإنساني للدورة التي ساهمت في دمج هذه الفئة في المجتمع وقدمت لنا قصصاً ملهمة ومحفزة نستطيع من خلالها تعلم العديد من الدروس في الحياة.

وأضاف: أصحاب الهمم ينظرون للحياة بتفاؤل وإيجابية واستطاعوا قهر التحديات بالعزيمة والإصرار، وتوجيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بإدراج رياضات أصحاب الهمم ضمن منافسات الدورة كان من أجل إتاحة الفرصة لهم لإبراز قـدراتهم للجميع، وبالفعل كانوا في مستوى التطلعات، وقدموا لنا دروسا عديدة في الإصرار والتحدي والعطاء تعكس مسمى أصحاب الهمم الذي أطلقه عليهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأكد طلال الهاشمي، عضو مجلس إدارة مؤسسة الأولمبياد الخاص، أن دورة ند الشبا تسهم بشكل كبير في دعم الرياضة المجتمعية وجعل الرياضة أسلوب حياة في الدولة وفي دبي بشكل خاصّ، كما قدمت منذ دورتها الأولى أجمل صورة لدعم أصحاب الهمم بأشكال مختلفة، وقال: ولدت دورة ند الشبا كبيرة، وتحقق النجاح تلو الآخر لأنها تحظى بدعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، كما منحت اهتماما خاصا بأصحاب الهمم وتميزت بدعمها المستمر للشباب حتى جعلت قدراتهم لا حدود لها.

وأضاف: تخصيص ليلة كاملة لأصحاب الهمم يؤكد مكانتهم في قلب قيادتنا الرشيدة ودعم آخر لجملة المبادرات التي تسهم في دمجهم في المجتمع وإبراز قدراتهم.

وأوضح الهاشمي أن تنظيم مباراة تجمع نجوم كرة الإمارات مع لاعبي منتخب الأولمبياد الخاص مبادرة مميزة تجعل أصحاب الهمم يشعرون بأهميتهم في المجتمع، مشيرا إلى أن مشاركة منتخب الأولمبياد الخاص في دورة ند الشبا أفضل تحضير له لنهائيات كأس العالم للأولمبياد الخاص بشيكاغو في الولايات المتحدة الأميركية يوليو المقبل، لأنها تمنحهم ثقة أكثر.

وأكد الهاشمي أن مؤسسة الأولمبياد الخاص تستعد للمشاركة بأكبر وفد إماراتي في تاريخ الدورات العالمية للأولمبياد الخاصّ، موضحا أن الاستعدادات على قدم وساق لإخراج الحدث بأجمل صورة تليق بسمعة الدولة.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع كل الفعاليات لما قدمه اللاعبون من إصرار وتحدٍّ خاصة في بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، وهو أمر أسعد أصحاب الهمم، ودليل أن الرسالة وصلت بصورتها الإيجابية إلى المجتمع.